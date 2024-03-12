衛生署入錯護照號碼　致三度向外傭誤發強檢令　申訴專員裁投訴成立 (14:51)

衛生署回應公署稱，對涉事外傭及其僱主承受壓力和不便深表遺憾，並已於去年2月開發改進監察系統，減低人為錯誤；而本港前年12月已撤銷抵港檢測要求，檢控辦已關閉，新系統保留備用。

申訴專員公署去年接獲投訴，指涉事外傭前年5月底接受抵港指定檢測，約一個月後接獲衛生署檢控辦發出強檢令，遂向檢控辦投訴，獲對方回覆確認其已遵從檢測規定。事主於同年10月底接獲檢控辦來信跟進強檢令，再作投訴後亦獲確認毋須理會信件。至去年1月中，事主再接獲檢控辦信件要求跟進強檢令。

涉事外傭及其僱主向申訴專員公署投訴，指檢控辦接連出錯，令其蒙受極大壓力和感到焦慮。

公署於去年8月完成調查，發現事主於該間並非衛生署管理的檢測中心接受檢測時，中心在系統錯誤輸入其護照號碼，令政府資料庫找不到其檢測紀錄，遂向她發出強檢令。調查亦發現，檢控辦會以人手將個案資料輸入Excel檔案，訂明需否進一步處理，而事主兩次向檢控辦投訴後，對方均未有在Excel檔案更新狀况。

公署認為衛生署延誤跟進，亦無機制監察和管理個案進度；而衛生署理應於2020年11月實施抵港檢測相關法例時，隨即開發監察系統和壓縮開發時間，盡快及妥善應付數目驟增的強檢令。公署建議衛生署檢討更新檢測紀錄指引，加強職員培訓，並檢討監察日後同類執法進度的機制。