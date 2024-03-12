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黎智英案｜楊清奇形容《蘋果》編採空間屬「鳥籠自主」　控方明召李宇軒作供 (13:59)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，今日（12日）第43日審訊。時任《蘋果》主筆楊清奇（筆名李平）續作供，並將政治術語「鳥籠民主」套用於傳媒界，他形容《蘋果》與其他紙媒猶如「鳥籠自主」，黎智英為編採設下如同鳥籠般的立場，記者在鳥籠內雖有一定自由，卻離不開框架之外，故不能簡單形容《蘋果》沒有編採自主。楊清奇完成作供，控方明日傳召「12港人」李宇軒作供。

辯方今早開始盤問指，楊清奇曾經向日本作者高橋稱「選題和觀點，我們一般不干預。但如果讀者不認同，就需要換作者。」辯方問是否表示作者不受報館干預，但需迎合讀者口味，楊則指他實際有干預作者，作者會因不跟從《蘋果》政治立場而被換走，楊同樣會「被炒」，故迎合讀者口味與堅持政治立場必須同時兼顧。

辯方又指出，2018年評論版更新作者名單時，楊與黎智英及陳沛敏曾經打算邀請立法會前主席曾鈺成、前財政司長曾俊華及時任行政會議成員任志剛為《蘋果》撰文，楊表示同意。黎智英一方完成盤問後，《蘋果》3間公司的法律代表沒有盤問。

控方覆問時，楊提及黎曾經要求他反駁一篇評論投稿的觀點，藉此向該作者表明編採自主，故不能刊出他文章。控方問何為編採自主時，楊突然有感而發指自從網絡興起，傳統媒體沒落後，「編採自主」幾乎成為「神話」。

楊以「鳥籠自主」形容《蘋果》與其他紙媒的「編採自主」，傳媒有既定立場以吸引特定讀者群；黎為《蘋果》設下基本方向與立場，「好似set咗一個鳥籠咁」，記者享有一定自由與編採自主，「但你唔可以超出呢個框架，唔可以超出呢個鳥籠，所以唔可以簡單話冇採編自主。」楊完成作供後向旁聽席點頭後離開。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 蘋果日報 黎智英案

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