23條立法｜法案委員會已審至第113項條文　明日加會三節續審議 (18:52)

涉及23條立法的《維護國家安全條例草案》委員會連日開會審議條文。全份草案181項條文計算，其中涉定義、罪行及罰則等條文有106項，截至今日傍晚，法案委員會已審議至第113項條文，有關處理涉及國家安全的案件或工作的人作出非法騷擾作為。