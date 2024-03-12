23條立法｜法案委員會已審至第113項條文　明日加會三節續審議 (18:52)

涉及23條立法的《維護國家安全條例草案》委員會連日開會審議條文。全份草案181項條文計算，其中涉定義、罪行及罰則等條文有106項，截至今日傍晚，法案委員會已審議至第113項條文，有關處理涉及國家安全的案件或工作的人作出非法騷擾作為。
法案委員會亦將於明日加開三節會議，主席廖長江在會上提醒政府代表及議員，如須為條例草案提出修訂，須於明日下午5點前提交。保安局長鄧炳強今早已表明，計劃修訂涉及打擊潛逃者措施的條文。
法案委員會今早已審議的條文（部分）：
- 暫時吊銷潛逃者執業資格
- 潛逃者在經營業務或受僱工作上的准許或註冊暫時無效
- 暫時罷免潛逃者董事職位
- 撤銷潛逃者特區護照
- 特許措施的批予
- 任何涉及國家安全的案件均須由指定法官審理
- 取消國安案件還押者可每8天覆核一次安排
- 行政長官可為維護國安向特區政府的任何公務人員發布行政指令
- 行政長官就國家安全或國家秘密認定問題發出證明書
- 非法披露處理涉及國家安全的案件或工作的人的個人資料
- 對處理涉及國家安全的案件或工作的人作出非法騷擾作為
為讓路23條，明天立法會大會已大削議程，料幾小時內可完成會議，以便法案委員會加會。