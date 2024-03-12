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23條立法｜《華郵》批擴大打壓　鄧炳強譴責文章誤導及不當　忽視特區憲制責任 (13:34)

《華盛頓郵報》日前（10日）發表評論文章，指黎智英案及初選案拖延審訊，又質疑23條立法將擴大國安法律的打壓。保安局長鄧炳強昨去信《華盛頓郵報》，譴責文章誤導及具不當言論，公然干預審訊中的案件，又稱文章忽視特區制定23條立法的憲制責任。

《華郵》的文章指本港為23條立法後將「加倍打壓」，提及初選案及黎智英案，指初選案中最應該的判決應為一眾被告無罪，但縱然有31名被告已認罪，但仍須等待判刑，又指壹傳媒創辦人黎智英僅因編採方針傾向美國制裁而被控，批評本港儼如將從事新聞工作「刑事化」。文章又指，2020年實施的《港區國安法》已屬嚴厲，指在《港區國安法》實施下，特區政府為23條立法將不會面對任何反對，亦不會有人示威，而法例通過後將進一步擴大打壓，形容中國摧毁一己的的寶貴資產，即本港自由和與國際的聯繫。

鄧炳強則回信批評，指黎智英與初選案仍處於審訊階段，任何人對案件細節的評論均不恰當。他指文章提到初選案被告應屬無罪的說法極不恰當，批評對方公然干預，亦不尊重法院行使的獨立司法權。他強調本港所有案件嚴格依據證據和法律處理，被告依法接受公正審判的權利亦受到保障。

至於23條立法，鄧炳強反斥文章忽視特區制定23條立法的憲制責任，重申立法是履行回歸逾26年的義務；相關草案亦訂明立法原則之一是尊重和保護人權，已列明犯罪元素、對象及範圍，而且其他國家亦有類似法例。特區政府將繼續履行維護國安的責任，有效及依法懲治、阻止危害國安行為，同時保障香港居民擁有的權利和自由。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 鄧炳強

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