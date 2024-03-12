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23條立法｜撤潛逃者特區護照屬永久性質　議員促同禁潛逃者重新申請特區護照 (11:44)

涉及23條立法的法案委員會繼續審議《維護國家安全條例草案》。條例草案提出撤銷潛逃者的護照，有議員提出，政府應進一步禁止潛逃者另行向本港入境處申請新護照，當局稱會考慮建議。

民建聯黃英豪及新民黨議員黎棟國均建議，當局可於條文加入條款列明，限制潛逃者申請新護照。黎認為，即使潛逃者再度申請特區護照的機會不大，但認為加入條文可以發出明確信息。條文本身亦列明任何人不得針對撤銷或接管護照決定提出上訴。新民黨議員葉劉淑儀指，撤護照的條文本身沒有域外效力，認為可進一步列明所有涉及撤銷護照的上訴，均不適用於潛逃者，以助當局收到潛逃者提出上訴時，可不予理會。保安局長鄧炳強指會考慮建議。

對於如何令外地聯手處理，若外地政府「厚顏無恥」，以「政治原因」協助潛逃者留在當地，大家自然明白有關地方的立場。

署理律政專員蕭敏鏇指，與其他打擊潛逃者措施不同，撤銷護照並非暫緩性質，以免其他地方的入境機關混淆，並便於操作。鄧炳強亦指，一旦撤銷潛逃者的特區護照，入境處會通知外國及航空公司，若潛逃者其後有意回港，可通知特區政府，亦可到當地的中國大使館，政府會於潛逃者入境時知會航空公司，以讓潛逃者入境。保安局副秘書長廖李可期亦指，當局可向願返港潛逃者發出一次性證明書。

黃英豪亦關注潛逃者能否續享受在港福利，例如領取消費券及有權居於公屋等。鄧炳強指，本身已有條文禁向潛逃者提供資金，政府也會遵守，至於房屋事宜，他相信可按現行行政措拖處理。

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