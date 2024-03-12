23條立法｜當局擬提修訂　禁制潛逃者措施毋須待發拘捕令半年後始生效 (09:39)

目前條文要求保安局長可於滿足下列情况下，實施對潛逃者的打擊措施：

在某人被控犯危害國家安全的罪行的案件中，裁判官已根據《裁判官條例》(第227章)第72(1)條，發出手令將該人拘捕

已採取合理步驟將發出該手令一事通知該人，或保安局局長合理地相信該人已知悉該手令已發出

發出該手令後的6個月期間已屆滿

該人仍未被帶到裁判官席前

保安局局長合理地相信該人並非身處特區

當局計劃刪去「發出該手令後的6個月期間已屆滿」的條文。保安局長鄧炳強表示，因應議員意見而決定提出有關修訂，認為修訂後仍可達到打擊潛逃者的效果，同時保護第三者的利益，希望令無辜者放心。他強調，即使有人與潛逃者合資，原有公司或合伙的運作不會受打擊潛逃者的措施直接影響，若合伙人想拆伙，亦可按條例向保安局長申請特許。

鄧炳強指，保安局長按條文可自行決定實施多少項打擊措施，以及措施生效時間，做法容許保安局長事先評估對第三者影響，希望今次修訂有助打擊潛逃者下減少對第三者影響。

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