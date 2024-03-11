華懋入稟控龔如心親人拒遷出摩星嶺單位　稱不知龔如心生前有否為暫住安排設限期 (18:32)

原告為華懋代理有限公司，被告為龔因心、龔中心、龔仁心及其妻劉元春。原告方已存入書面開案陳辭，龔仁心代表各被告讀出開案陳辭。龔仁心首先表示，龔氏弟妹獲胞姊龔如心安排入住單位，並非獲原告公司批准，故原告無權要求各人遷出。龔仁心形容，胞姊的安排旨在兌現「老有所養」的親情承諾，是不容反悔的家庭安排。

龔仁心指稱，華懋行政總裁蔡宏興於2017年至2018年疑發表「港獨」言論，龔氏弟妹曾介入對方的言論，因此被「報復」，導致華懋於2019年解僱各人。龔仁心又指，華懋早年與商人陳振聰打官司爭奪遺產，華懋最終勝訴，龔氏弟妹的付出「功不可抹」，否則華懋資產會落在陳振聰手上，不能用於慈善用途。

華懋時任高級顧問譚維冠作供稱，華懋時任銷售部總監吳崇武曾獲龔如心指示，為龔氏弟妹安排寓所，故譚認為是公司事務，屬於執行龔如心指令。譚透露，龔氏弟妹尚未成為華懋員工，已居於涉事物業，因龔氏弟妹和龔如心是親人。被問到涉事物業是否員工宿舍，譚表示由老闆決定。