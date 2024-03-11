海關掃毒檢市值逾1億元大麻花 (18:28)

海關毒品調查科高級監督黃浩然表示，去年海關共檢獲9.5噸各類型毒品，其中檢獲最多為大麻佔25%，近年檢獲的大麻呈上升趨勢，由2021年774公斤，至去年上升至2423公斤，並於過去兩個月，配合情報交流及加強口岸及市內的執法，共檢獲790公斤大麻，當中海關毒品調查科於上月偵破一宗有紀錄以來在市內販運的最大宗大麻案件，涉及570公斤大麻花，市值約1.15億元，拘捕一人，另在航空及海運緝獲220公斤大麻。

海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉偉倫指，早前透過情報分析及深入調查，鎖定一個位於新界物流倉庫，懷疑藏有大麻花，於上月26日採取行動，搜查物流倉內532箱家庭電器，在其中145箱共檢獲570公斤的大麻花，市值約1.15億元，經連串跟進調查，於上周五（8日）拘捕一名53歲男子，他報稱為物流公司東主，經調查後現已獲准保釋候查。

劉指，搜查時發現部分紙箱只載有大麻花，另有部分紙箱大麻花則混合在空氣清新機內，不排除該批大麻花將會轉運到外地。另外，海關亦破獲兩宗利用海路販運大麻案，分別查驗兩個由泰國經海運抵港報稱木製餐檯及狗糧的貨物內，檢獲收藏在木製餐檯共35公斤市值約710萬的大麻花，及混在狗糧內共40公斤大麻花，約值800萬元。

海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢廸指，海關在機場頭兩個月檢獲涉及大麻的案件共42宗，檢獲大麻180公斤，市值約2600萬元，共拘捕4人，年齡由18至41歲，涉案的大麻主要來自北美及泰國。42宗案件中，貨運佔39宗，近期發現收藏在大型日用品內，例如梳化及嬰兒用品內，相信除販運更加大量大麻外，並企圖以常見的日用品減低風險。另3宗是經由旅客販運，販毒集團招攬成員，以旅遊掩飾在行李箱放入偽裝為食物的大麻毒品，部分無特別收藏，直接放在行李箱內，試圖偷運到港。