被指7・21掩護黑衣人和擲物　會計師辯稱為保護市民免受無差別攻擊 (17:47)

被告何贊琦（現42歲）作供指，當晚聽聞有白衣人施襲，而且已有警員處理事件，他「咁大個仔無見過」，因為「八卦」攜傘步行到場。控方盤問稱，被告是否擔心逗留現場會有危險？被告表示，以為襲擊事件不會再重演，他站在一旁使用手機，只見有人指罵另一人，沒留意附近有黑衣者。

控方提及當時有兩個陣營打鬥，被告供稱以為身穿白衣者是「嬲嬲地嘅村民」，沒意識他們是較早時無差別施襲的人士，被告指施襲者較為健壯、似是黑社會。被告續稱另有無辜、「八卦」市民遇襲，但強調不認為普通市民屬於一個陣營。被告指，當時感覺有人從後推前，於是他擋住以免情况惡化。

被告同意元朗站片段顯示有分別穿綠衣及黑衣人士以手勢挑釁白衣人，惟否認雙方對壘襲擊。被告承認開傘阻擋白衣人「埋身攻擊」，亦防止對方進入港鐵站「搞事」。之後被告認為用傘防禦不足夠，便投擲物品來嚇退白衣人，他重申「想件事快啲完結」。被告表示不忍心才沒即時離場，否認等待白衣人返回並還擊。被告作供完畢，案件押後至3月14日結案陳辭。