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林卓廷稱7．21案當日遭「懵良」毆打需縫約16至18針　離開車廂因想關注白衣人 (16:31)

2019年7．21元朗襲擊，立法會前議員林卓廷等7男子被控暴動，案件今（11日）在區院續審。林卓廷自辯指，在車廂遭外號「懵良」的男子指罵「最衰都係我（林）」，「懵良」又持粗棍從上而下揮打林，令林手上的長傘飛脫，「懵良」再用傘捅向林「打穿」他的嘴部。林稱當晚入院縫約16至18針，另外林的手腕骨裂、頭部瘀腫，牙齒亦有點鬆。

林卓廷今日第四天自辯供稱，他在元朗站付費區內擔心遭人擲物於是縮後，當外號「懵良」的林觀良帶領白衣人從閘外湧入用棍打人，市民隨即爭相逃跑上樓梯，林表示極度惶恐及擔憂「人踩人」。上月台前，林從一名年長女士接過一把長傘，對方表示「用唔著」及叫林拿傘傍身。

林續稱，在月台有人阻擋車門等候市民，林進入車廂又一度步出車外。法官陳廣池問「你唔覺得危險咩？仲出去？」林表示當然感到危險，但他欲關注白衣人情况。陳官指出列車有8卡，林可走去另一車卡。林反問在車內如何觀察，他自言當時心情矛盾，只能見機行事，「幫到幾多幫幾多」。

案發片段顯示，白衣人在月台襲擊車內乘客。林作供承認當時叫道「大男人頂住係前面」。陳官聞言問「咁你係咪大男人？」、「你有無頂住前面？」林回答「梗係啦」，希望和他人擋在前面保護婦孺。他又形容，港鐵廣播指示乘客離開車廂是荒謬。

陳官關注，為何林卓廷在危急之際仍要網上直播，林稱要讓公眾得知現場情况並記錄下來，亦令公眾監察他如何履行職務。林又說，雖然他對於警方遲遲未到場感到憤怒，但他沒有被私人情緒影響，事後到曾到警署落取共4份口供及進行認人手續。林在主問下作供完畢，將於明早（12日）接受盤問。

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