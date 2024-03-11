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中大醫院去年下半年錄1.7億元虧損　較去年推算高20％ (14:42)

獲政府借貸40.33億元興建的中大醫院去年2月獲准先順延兩年還款，其後若再獲批可多延3年還款。立法會衛生事務委員會暫定本周五（11日）舉行會議，屆時中大醫院將交代最新財務狀况，會議文件顯示，該院去年下半年未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損錄得1.7億元，較去年推算高出兩成，院方已採取成本控制措施，有信心按早前預測最快2024/25年度實現未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前收支平衡。

醫務衛生局今日（11日）向立法會提交文件顯示，中大醫院提交財務狀况在去年第一季起明顯改善，單計去年3月、即解除口罩令該月，收入為1.5億元，按月增25%，其後業務持續高於新冠疫情水平。文件顯示，雖然該院2022/23年度（2022年7月1日至2023年6月30日）全年虧損7.34億元，但去年3月起收入改善，院方結算期末現金結餘約5.76億元，稍遜去年推算0.3%。

至於去年下半年，文件顯示該院錄得9.55億元收入，略高於推算約1%，同期未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損則錄1.7億元，遠超推算21%；院方解釋主要因藥物和醫療用品通脹導致，令營運成本高出約3400萬元，並已採取成本控制措施。該院截至去年底現金結餘約4.25億元，較推算高15%，政府稱會繼續留意該院財務狀况，確保有足夠現金償還貸款。

2021年啟用的中大醫院須透過套餐收費提供標準病牀服務，契約要求由營運首年佔住院病牀日數的五成，逐漸增至第十年的七成。該院營運首年比例為兩成，政府去年底修訂服務契約，更改比例計算方法。

文件顯示，衛生署正按既定機制審核履約情况，按該院提交資料，院方去年套餐收費達標率初步評估為約51%，稍超其承諾營運首年的50%。該院去年有6873個入院人次採用套餐服務，按年增49%；截至最新，該院套餐收費項目已增至763個。

順延還款方案要求中大醫院提供公共醫療服務，以抵消應繳利息。文件顯示，該院原定目標為去年提供相等於3288個住院日數的公營服務，經核實後相關服務折合為4278個住院日數，超額三成。該院另向公營系統提供額外醫生人手，預計最遲今年第三季擴至九龍中和九龍東聯網。

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