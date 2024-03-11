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黎智英案｜控方列舉英文版涉案文章要求逐一回應　楊清奇：無參與英文版運作 (14:39)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（11日）第42日審訊，時任主筆楊清奇繼續作供。控方列舉多篇在英文版刊出的涉案煽動文章，邀楊逐一回應。楊表示不認識個別作者，沒有參與英文版運作，例如不知道作家桑普有否替電子版撰文。控方追問不知道的意思是否即不記得？辯方中斷指答案已很清晰，法官李運騰亦表示留意到控方提出不少「試探性提問」（fishing expedition）。

控方繼續圍繞論壇版作家提問，並列舉多篇涉案煽動文章，控方展示2020年11月21日楊清奇與時任英文版總編輯馮偉光之間的信息，馮提到Benedict Rogers有同事想於《蘋果》刊登一則特稿。庭上顯示文章〈加拿大加入救生艇計劃〉於11月24日刊出，作者為「香港監察」高級政策顧問Sam Goodman。楊供稱他知道此機構，但不太熟悉運作。

控方問Benedict Rogers是誰，楊清奇指是香港監察創辦人，會在英文版撰文，中文版則沒有印象，就其撰文角度，楊回答其機構較關注港人人權狀况。控方展示2021年1月由鄺頌晴撰寫的文章〈Why people reckon upon Germany speaking up against human rights violations〉，楊表示知道鄺的中文名，但只是間中在英文版看到其文章，對其寫作角度沒有特別印象。

其餘控方問及的文章包括時任記協主席楊健興同年3月的〈National security law targets small, but hits big〉，楊稱楊健興圍繞新聞事件撰文、強調和支持新聞自由，其文章並非從中文版翻譯而來，是直接刊登在英文版。至於專欄作家李兆富（筆名利世民）和安裕，楊指兩者的政治立場均支持民主派，辯方指控方不少提問導向作家支持民主此點，並非本案要關注的議題，李官提醒控方留意提問未必有助案情。

楊清奇續供稱，他一再重複指黎智英是一名成功的商人，擅於把握市場與顧客需求；就《蘋果》辦報，黎一樣擅長把握形勢變化與讀者的需要。當時黎觀察到美國對華政策出現轉變，遂調整報紙立場。楊補充，他未曾與黎討論為何要調整報紙立場，他只是從報紙出一些變化，「如果要我猜測嘅話…」李官打斷其作供，指不用將猜測內容說出。

楊表示，眾所周知《蘋果》於「反修例」事件中的立場激進，文章報道時常提到「上街」二字，又經常採用「今日上街」、「明日上街」作標題，但楊不覺得是好標題。

楊又指，初時「和勇不分」是受到爭議，但從黎的專欄文章及《蘋果》報道來看，兩者對「和勇不分」都是傾向寬容與支持。楊記得「和勇不分」主張「三不」，即不譴責、不割蓆及不篤灰，而《蘋果》的文章與報道均能體現「三不」。控方表示完成主問，辯方明日開始盤問楊。

相關字詞﹕編輯推介 蘋果日報 法庭 黎智英案 港區國安法

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