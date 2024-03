黎智英案｜控方列舉英文版涉案文章要求逐一回應　楊清奇：無參與英文版運作 (14:39)

控方繼續圍繞論壇版作家提問,並列舉多篇涉案煽動文章,控方展示2020年11月21日楊清奇與時任英文版總編輯馮偉光之間的信息,馮提到Benedict Rogers有同事想於《蘋果》刊登一則特稿。庭上顯示文章〈加拿大加入救生艇計劃〉於11月24日刊出,作者為「香港監察」高級政策顧問Sam Goodman。楊供稱他知道此機構,但不太熟悉運作。

控方問Benedict Rogers是誰,楊清奇指是香港監察創辦人,會在英文版撰文,中文版則沒有印象,就其撰文角度,楊回答其機構較關注港人人權狀况。控方展示2021年1月由鄺頌晴撰寫的文章〈Why people reckon upon Germany speaking up against human rights violations〉,楊表示知道鄺的中文名,但只是間中在英文版看到其文章,對其寫作角度沒有特別印象。

其餘控方問及的文章包括時任記協主席楊健興同年3月的〈National security law targets small, but hits big〉,楊稱楊健興圍繞新聞事件撰文、強調和支持新聞自由,其文章並非從中文版翻譯而來,是直接刊登在英文版。至於專欄作家李兆富(筆名利世民)和安裕,楊指兩者的政治立場均支持民主派,辯方指控方不少提問導向作家支持民主此點,並非本案要關注的議題,李官提醒控方留意提問未必有助案情。

楊清奇續供稱,他一再重複指黎智英是一名成功的商人,擅於把握市場與顧客需求;就《蘋果》辦報,黎一樣擅長把握形勢變化與讀者的需要。當時黎觀察到美國對華政策出現轉變,遂調整報紙立場。楊補充,他未曾與黎討論為何要調整報紙立場,他只是從報紙出一些變化,「如果要我猜測嘅話…」李官打斷其作供,指不用將猜測內容說出。

楊表示,眾所周知《蘋果》於「反修例」事件中的立場激進,文章報道時常提到「上街」二字,又經常採用「今日上街」、「明日上街」作標題,但楊不覺得是好標題。

楊又指,初時「和勇不分」是受到爭議,但從黎的專欄文章及《蘋果》報道來看,兩者對「和勇不分」都是傾向寬容與支持。楊記得「和勇不分」主張「三不」,即不譴責、不割蓆及不篤灰,而《蘋果》的文章與報道均能體現「三不」。控方表示完成主問,辯方明日開始盤問楊。