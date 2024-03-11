七一衝擊立會案求情　劉頴匡：為阻流血衝突　揀一百次都會入去 (14:36)

因初選案正還押的劉頴匡（現年30歲，下同）及鄒家成（27歲）沒有代表律師，兩人自行求情。潘浩超的法律代表指採納書面求情陳辭。

劉頴匡求情指，他家景清貧，求學時以會考成績「拔尖」升讀中大中文系，其後積極參與地區服務工作。針對本案，七一當晚他得知示威者闖入立法會後，擔心出現流血衝突，他「想都沒想」便走進現場，勸喻示威者撤退。最終示威者撤離，令出現受傷與頑抗警方的風險降低。劉庭上指「畀我揀一百次，我都會入去。明知會犯案，我寧願坐監都唔想見到有人流血。」

劉又問暫委法官李志豪會否知道入獄者面對的情况，而他過往3年獄中生活「都幾難捱」，更錯過人生重要階段。當同齡人已成家立業，劉自言「我都有過自己嘅夢想，但我嘅夢想令我坐監。」劉指在考慮下放棄「立場鮮明」求情陳辭，冀出獄後能成為「稱職男友、過30歲想過嘅人生」、愛香港及保持善良與純真。

鄒家成則求情指，他承認進入會議廳、在牆上噴字、撕毁3本《基本法》書本、幫忙舉起寫上「沒有暴徒只有暴政」的橫額，及貼上一幅港英旗。鄒指，一個政權如何看待異見和能否修正錯誤，決定一個社會能否穩定前進，而他不論受到什麼處罰，將化恐懼為力量。李官多次打斷兩人陳辭，指求情內容涉及政見。