明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

七一衝擊立會案求情　劉頴匡：為阻流血衝突　揀一百次都會入去 (14:36)

2019年七一示威者衝擊立法會大樓，案中承認暴動等罪的劉頴匡、鄒家成及「佔旺畫家」潘浩超，3人今（11日）到區域法院求情。劉頴匡指當晚他想避免立法會內發生流血衝突，明知犯法及要坐牢都赴現場；劉本想寫「立場鮮明」求情信，他最終放棄，也知會讓其支持者失望，劉冀出獄後能成為「稱職男友、過30歲想過嘅人生」。案件定於本周六（16日）判刑。

因初選案正還押的劉頴匡（現年30歲，下同）及鄒家成（27歲）沒有代表律師，兩人自行求情。潘浩超的法律代表指採納書面求情陳辭。

劉頴匡求情指，他家景清貧，求學時以會考成績「拔尖」升讀中大中文系，其後積極參與地區服務工作。針對本案，七一當晚他得知示威者闖入立法會後，擔心出現流血衝突，他「想都沒想」便走進現場，勸喻示威者撤退。最終示威者撤離，令出現受傷與頑抗警方的風險降低。劉庭上指「畀我揀一百次，我都會入去。明知會犯案，我寧願坐監都唔想見到有人流血。」

劉又問暫委法官李志豪會否知道入獄者面對的情况，而他過往3年獄中生活「都幾難捱」，更錯過人生重要階段。當同齡人已成家立業，劉自言「我都有過自己嘅夢想，但我嘅夢想令我坐監。」劉指在考慮下放棄「立場鮮明」求情陳辭，冀出獄後能成為「稱職男友、過30歲想過嘅人生」、愛香港及保持善良與純真。

鄒家成則求情指，他承認進入會議廳、在牆上噴字、撕毁3本《基本法》書本、幫忙舉起寫上「沒有暴徒只有暴政」的橫額，及貼上一幅港英旗。鄒指，一個政權如何看待異見和能否修正錯誤，決定一個社會能否穩定前進，而他不論受到什麼處罰，將化恐懼為力量。李官多次打斷兩人陳辭，指求情內容涉及政見。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞