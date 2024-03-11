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23條．限制諮詢律師｜政府指涉事律師無機制上訴決定　指聆訊非公開不損律師名譽 (12:38)

涉及23條立法的《維護國家安全條例草案》委員會今（11日）今繼續第4日會議，草案訂明如某人因被合理懷疑犯危國安罪而被拘留，總警司級或以上或獲其授權的警員，可向法庭申請手令，限制被捕人諮詢個別律師，甚至所屬律師行的其他任何律師。法案委員會委員黃英豪關注，做法會否影響相關律師名譽、有否上訴或抗辯安排。署理首席政府律師梁文豐回應稱，相關限制是針對被捕人非律師，無機制讓律師上訴；手令申請會在非公開法庭處理，相信不會損害律師名譽。

法案委員會早上召開兩節會議，截至中午12時36分，法案委員會正舉行今日第二節會議，正審議草案第80條，有關涉國家安全罪行獲保釋人的行動限制令。

條例列明，被捕人可被限見律師涉3類情况，包括羈留期間諮詢個別律師，將會：

危害國安或導致任何人身體受傷

妨礙追討犯罪利益

破壞或妨礙司法公正

本身是事務律師的黃英豪關注，「一人做事一人當，為何一個律師有問題，你要他整間律師事務所都不讓諮詢呢？」梁文豐回應指，事務律師行運作是作為一個整體，律師之間有可能有共同性及責任。梁指，在限被捕人見指定律師行時，警方要向裁判官提出比較強的理據，獲裁判官信納。

黃英豪關注，處理限見律師會嚴重影響相關律師的名譽，會否讓律師提出反對或上訴的機制。梁文豐指，3類限制諮詢律師的申請，會在非公開法庭處理，因此相關律師身份不會公開，不會對律師本人的專業名譽造成損害；而由於限制諮詢個別律師條文，是對被捕人施加限制，因此律師本人沒覆核權利。

署理律政專員蕭敏鏇亦補充，「師爺」同樣受限制會見律師的條文限制，而且「師爺」並非專業執業，不能單憑「師爺」身分而單獨與被捕人會面。

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