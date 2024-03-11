23條立法｜禁被捕人諮詢所有律師最多48小時　政府：已作平衡免引司法覆核 (12:38)

截至中午，法案委員會審議至條文第81條，有關法院可發出行動限制令的條文。

草案76條列明，被捕人受羈留期間可被禁諮詢個別律師；草案77條則指，即使受調查者未被拘捕，警方亦可申請法庭手令，禁止該人被捕後48小時內，諮詢任何律師。條文列出申請兩項禁令的考慮，包括警方認為被捕人若諮詢律師，將會出現有關情况：

危害國安或導致任何人身體受傷

妨礙追討犯罪利益

破壞或妨礙司法公正

高級助理法律政策專員樂逢源指，由於限制被捕人諮詢所有律師的安排比限制諮詢個別律師影響較大，禁見所有律師的時段愈長，受司法覆核的機會愈大，所以制定條文時要平衡。保安局副秘書長廖李可期相信，若警方本身限制被捕人諮詢所有律師，當禁令屆滿後，警方亦會小心審視被捕人所選擇諮詢的律師，並判斷是否需再申請限制被捕人諮詢個別律師。

自由黨議員張宇人就關注，兩項禁令考慮條件甚為相似，認為實際操作時，警方或會更易傾向引用限制被捕人諮詢任何律師。律政司長林定國指，條文目的在於避免被捕人利用律師「通風報信」或處理犯罪得益，若執法人員能「指名道姓」列出相關律師身分，證明被捕人與相關律師會面將涉國安風險或或妨礙司法公正，警方應申請禁止被捕人諮詢個別律師；若警方無法「指明道姓」掌握涉事律師身分，但有證據顯示有條文列明的風險，就可申請48小時禁見律師令，強調如何選擇禁令，取決於警方掌握多少資料，以及是否具體知道想限制被捕人諮詢的律師身分。

另外，條例草案74條2(a)列明：

如被捕人並無律師或大律師代表，但意欲有律師或大律師代表，則裁判官可將申請（延長羈留期）聆訊押後一段合理期間，使該人能夠獲得律師或大律師代表。

新民黨議員黎棟國質疑，被捕人若因禁令而無法諮詢任何律師，又可以沒有代表律師為理由，令裁判官可將申請延長羈留期的聆訊押後，認為條文操作上或會有衝突。

署理首席政府律師梁文豐指，限制被捕人諮詢所有律師的安排最多只能維持48小時，亦不可再延長，即使屆時警方向裁判官申請延長羈留期，裁判官亦會考慮到有此禁令而押後聆訊，亦可將被捕人繼續交予警方羈留，直至禁令屆滿後才讓被捕人諮詢律師，然後再處理延長羈留期的申請。

政府指聆訊非公開不損律師名譽

本身是事務律師的黃英豪關注，「一人做事一人當，為何一個律師有問題，你要他整間律師事務所都不讓諮詢呢？」梁文豐回應指，事務律師行運作是作為一個整體，律師之間有可能有共同性及責任。梁指，在限被捕人見指定律師行時，警方要向裁判官提出比較強的理據，獲裁判官信納。

黃英豪關注，處理限見律師會嚴重影響相關律師的名譽，會否讓律師提出反對或上訴的機制。梁文豐指，3類限制諮詢律師的申請，會在非公開法庭處理，因此相關律師身份不會公開，不會對律師本人的專業名譽造成損害；而由於限制諮詢個別律師條文，是對被捕人施加限制，因此律師本人沒覆核權利。

署理律政專員蕭敏鏇亦補充，「師爺」同樣受限制會見律師的條文限制，而且「師爺」並非專業執業，不能單憑「師爺」身分而單獨與被捕人會面。