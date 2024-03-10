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訛稱售Mirror及邁阿密等門票騙逾220萬元　警拘5人 (14:29)

警方拘捕5名女子，涉利用演唱會進行詐騙活動，從中圖利，當中有被捕人聲稱可聯絡主辦方，透過正價加上小額手續費去購買門票。被捕人涉嫌詐騙、串謀詐騙等罪，逾150名市民受騙，涉款達220萬元。警方表示，涉及演出包括張學友、Twins、Mirror演唱會，以及香港隊對邁阿密球賽等，當中最大宗受騙金額約67萬元，涉及Mirror門票。

案件發生於去年8月至12月期間，牽涉1900張演唱會及足球比賽門票。警方表示，今年2月接獲三名報案人報案，指被一名女子詐騙，該名女子聲稱能夠直接聯絡主辦方，透過正價加上小額的手續費去購買門票。報案人起初能與女子成功交易，於是去年3月開設通訊軟件群組名為「全港最大型演唱會訂飛平台」，報案人聲稱可直接聯絡主辦方以原價購票，故群組反應活躍，由3月至5月由30個人增至包括3個報案人在內的156人。案發期間，事主已支付200多萬元予報案人以購買逾1900張門票，惟最終門票只獲得200多張。

警方經調查拘捕一名女子，相信她將約一半資金用作非購買門票的用途，包括解決私人借貸及用作營運個人公司，據悉她於網上平台出售手工品，欠債約30萬至40萬元；而另一半資金則用作購買黃牛票，因有少量成功購票例子，令事主繼續向她購票。警方調查期間亦發現，涉案群組名稱譁眾取寵，且3名報案人稱自己可直接聯繫相關主辦單位，多次於群組承諾如不能取得門票，可獲全額賠償，同時就每張門票收取手續費從中獲利。其中一名報案人更於案件將被揭發之際，把大量資產轉移予其親戚，警方不排除當中涉受騙事主資金。警方相信其舉動有洗黑錢之嫌，甚至懷疑用作逃避民事訴訟或法律責任。

警方前日再展開行動，案件共拘捕5名女子，包括3名報案人及其處理資金的親戚。警方指，3名報案人是朋友關係，經朋友介紹認識首名被捕人，他們就每張門票收取10元手續費再轉售，被捕人罪名涉及「詐騙」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」，她們年齡介乎29歲至40歲，其中一人報稱為商人，其餘4人分別從事文員及會計工作。警方指很多演出一票難求，但向市民呼籲購票時要謹慎，切勿予騙徙有機可乘。

相關字詞﹕詐騙 串謀詐騙 洗黑錢 演唱會

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