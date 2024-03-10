陳茂波：內地5%經濟增長目標將助支撐香港經濟 (11:48)

陳茂波在今（18日）網誌表示，市場正在舉行的全國「兩會」，了解到內地經濟的總基調及對前景的評估，也了解到國家未來發展的方向、重點、措施和指標，對推動本港經濟發展的工作有著重大的指引作用。他指，今年《政府工作報告》中，「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」更被列為的首要任務，說明內地將縱深推進高新科技的發展，並以堅定決心克服各種制約因素和挑戰，將為香港的創科發展提供更有利的環境，也為鞏固和提升香港國際金融中心的功能和地位，開拓更深更廣的新發展空間。 他表示，特區政府亦銳意加速綠色科技及綠色金融方面的發展，《財政預算案》已提出要構建數據交易生態，循著「新質生產力」的指導方向加快推進，政府已委託專家組研究香港如何在數據交易中發揮超級連接人的角色，以及推動國際數據貿易規則的制定等。

他又提到，特區政府正全速推進《基本法》23條立法工作，相信早日完成立法，維護國家安全的工作將更早得到完善，讓香港社會有更安全、更穩定的環境，集中精力謀發展、拼經濟，實現更安穩美好的生活。