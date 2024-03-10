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2024年3月10日星期日
灣仔警員巡邏發現可疑車 檢大麻拘26歲男子
(09:05)
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今日（10日）凌晨2時許，警員巡經灣仔愛群道5號對開時，發現一輛可疑私家車，車內藏有懷疑吸食大麻工具。調查期間，警員再搜獲少量大麻，遂以涉嫌「管有危險藥物」拘捕一名26歲男司機。
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灣仔
大麻
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