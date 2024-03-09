警方東九龍總區推「智蹤計劃」助尋人　兩年尋回34人 (21:16)

根據警方數字，2022年至2023年全港約有4700宗失蹤案件，當中17%個案患認知障礙症。2022年全港認知障礙症患者失蹤個案數字佔358宗，2023年則佔444宗，上升約24%。

智蹤計劃由警方主導、配合跨部門及多機構配合，透過使用定位裝置，協助認知障礙症患者或精神上無行為能力者的家人，隨時利用已配對的智能電話看到患者身處位置，令他們能放心讓患者在社會上繼續獨立生活，參與他們喜歡的社區活動，無需因擔心走失而強制患者留在家中，同時防止認知障礙症患者及精神上無行為能力者走失，減輕照顧者長期照顧而積累的壓力，避免他們因照顧壓力過大而發生社會悲劇。

計劃除了向認知障礙症患者或精神上無行為能力者派發定位裝置，亦有部分用家選擇購買，每個定位裝置價錢介乎數十至200元。另外，警方亦向社會各界人士講解面對迷途長者時如何處理，並教他們使用自己智能電話的NFC或QR code功能，盡快找到照顧者的聯絡資料。自從推出計劃後，東九龍總區2023年的認知障礙症患者失蹤個案數字比2022年下降了6%，由100宗減至94宗。

今年起，警方將與醫院管理局九龍東及九龍中聯網以及東九龍各地區關愛隊合作，期望及早識別個案及向他們介紹使用藍牙定位裝置，預防走失事件。