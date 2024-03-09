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國際電影節突取消放映《去年煙花特別多》 陳果感可惜：咩都可以發生 (21:01)

原定在第四十八屆香港國際電影節中放映的《去年煙花特別多》（下稱《去年》）日前突然取消，主辦方指「因找不到合適拷貝而未能放映」，改爲放映電影《墮胎師》。該電影由本港獨立電影導演陳果執導，他回覆本報查詢說，對於《去年》未能放映感到可惜，又稱近日才接獲電影節通知指沒有菲林拷貝而取消放映，不清楚是否涉及其他原因。

《去年》於1998年上映，與《香港製造》及《細路祥》合稱「九七三部曲」，以香港主權移交及華裔英兵故事作爲背景，電影中亦穿插主權移交及解放軍入城等片段。問到是否因電影含有上述内容而被取消，陳果僅稱現時不同以往，「𠵱家咩事都可以發生，你問我，我都係搲晒頭。」

對於《去年》未能上映，他指感到可惜，「可惜嘅，你咪買DVD，睇下仲有冇DVD，VCD唔知仲有冇出。要睇過嘅人，都睇過啦。」至於會否擔心影響未來創作空間，他直言「你唔掂咪乜事都冇，沒事嘅，呢個世界變則通。」

根據主辦方香港國際電影節協會（HKIFF）在上月2日公布焦點影人為陳果的網頁顯示，當時《去年》仍為回顧作品之一，惟現時節目及訂票手冊中已沒有該電影，改為放映《墮胎師》。翻查資料，《去年》曾在2017年於香港藝術中心古天樂電影院放映，當年的主辦方與今屆電影節的主辦方同為HKIFF。

資深電影人田啟文亦對HKIFF稱找不到合適的拷貝感到奇怪，但他解釋不排除部分舊電影沒有做數碼化，若沿用菲林，「除了電影資料博物館有個菲林機放，其他的戲院或者公開的地方，一般就沒有這些機了」，但如果電影已經在香港藝術中心播放，相信「那就已經做數碼化了。」

他又補充，不少舊電影已從菲林轉換為數碼，「當存檔也好，再重新發行或者來再賣一些周邊的電視台，或者還有些許價值。」

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