3人涉嫌盜用他人身份證申網上銀行借貸被捕 (19:31)

深水埗警區重案組偵緝督察王婉欣表示，深水埗警區早前接獲線報，指有犯罪團伙在海麗邨一個單位偽造身分證明文件。成員懷疑以不同途徑盜取身份證明文件，再以偽造的身分證明文件試圖在網上銀行開戶申請借貸。

警員昨日（8日）突擊搜查涉案單位，單位內當時有兩男一女。警員在單位中檢獲28張不屬於3名被捕人的身分證明文件及銀行卡，當中包括10張香港身份證、5張回鄉卡、10張銀行卡、駕駛執照及「平安卡」等。另外，警方又檢取相信用於製作假證件的工具，包括兩部電腦、兩部掃描影印機、美術膠版及𠝹刀。王婉欣說，涉案僞造證件的質素惡劣，明顯是假的。

3名被捕人皆為本地人，年齡介乎38至41歲，涉嫌「盜竊」及「偽造文書」被捕，現正被扣留調查。警方重申「偽造文書」及「盜竊」是嚴重罪行，最高可被判分別14年及10年監禁，呼籲市民小心保管財物。