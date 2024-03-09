運輸署駕照櫃位服務派籌輪候系統下周三擴至所有牌照事務處　 (13:03)

署方今日於金鐘牌照事務處簡介使用派籌輪候系統，市民取籌時須輸入身份證明文件首四位數字或字母，每人限取一籌，籌號不得轉讓；如持有多於一張籌號屬違規，所有持有的籌號會作廢。市民可事前經運輸署網頁（www.td.gov.hk/qts/） 即時得悉各牌照事務處即時派籌及叫號情況，再決定前往那一事務處辦理申請，取籌後亦可繼續透過相關網頁及掃描籌號上的二維碼查看情況，毋需逗留現場等候。申請人身份證明文件號碼須與取籌時輸入的身份證號碼相同，才可憑籌使用櫃位服務，每人最多可提交5份申請表格。

如籌號已過，只要申請人在籌號仍有效時返回現場，職員會安排重回等候隊伍辦理。每個工作天會分上午9時及下午2時派發兩輪即日籌號，早上派發的籌號需於當下午2時前使用，下午派發籌號需於當日下午5時前使用，逾時無效。4個牌照事務處每日合共派發980個籌，金鐘及九龍事務處上午會派發170個一般駕駛執照相關櫃位服務的籌號，下午則派130個。沙田及觀塘牌照事務處上午派發70個，下午派50個。

金鐘事務處亦提供免試簽發香港正式駕駛執照／臨時駕駛執照的服務，上午派80個籌，下午派60個籌。運輸署首席行政主任（牌照電腦計劃及牌照事務）李威儀指，因處理免試簽發駕駛執照需更多資料，金鐘服務處有較多經驗豐富人手，故暫時只於該事務處提供服務，暫無計劃擴至其他事務處。李又指，籌號派發數目會按情況調整，在長假期前較繁忙日子，各牌照事務處會視乎情況酌量增加籌號數目，又形容各牌照事事務處所有櫃位「長期開晒」，署方人手充裕。

被問到目前駕駛執照服務派籌、何時會擴展至車輛牌照服務，李威儀稱署方於年底前推出電子車輛牌照，會先視乎市民反應及需求，再考慮會否將派籌系統擴展至車輛牌照服務。運輸署呼籲市民使用網上牌照服務，免卻到現場等候，署方一般會在收到申請後10個工作天內完成處理。