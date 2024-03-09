運輸署駕照櫃位服務派籌輪候系統下周三擴至所有牌照事務處　 (13:03)

運輸署下周三（13日）起將駕駛執照相關櫃位服務派籌輪候系統由目前僅於長沙灣試行擴展至其餘3間位於金鐘、沙田及觀塘的牌照事務處。署方今日（9日）提醒，使用櫃位辦理駕駛執照及駕駛考試申請市民，如未有在網上或電話預約，日後要在現場取即日籌才可使用櫃位服務，一般可在籌號被叫到後，半小時內辦理申請。署方又指，長沙灣牌照事務處的派籌系統自前年5月試行後運作大致暢順，認為已改善「排隊黨」問題。署方又指，每日300個籌均派發完畢，承認籌號數量未完全滿足現場排隊取籌需求，但認為數量不多，又指職員會即時協助未能取籌市民網上申請，認為可解決申請需要。
署方今日於金鐘牌照事務處簡介使用派籌輪候系統，市民取籌時須輸入身份證明文件首四位數字或字母，每人限取一籌，籌號不得轉讓；如持有多於一張籌號屬違規，所有持有的籌號會作廢。市民可事前經運輸署網頁（www.td.gov.hk/qts/） 即時得悉各牌照事務處即時派籌及叫號情況，再決定前往那一事務處辦理申請，取籌後亦可繼續透過相關網頁及掃描籌號上的二維碼查看情況，毋需逗留現場等候。申請人身份證明文件號碼須與取籌時輸入的身份證號碼相同，才可憑籌使用櫃位服務，每人最多可提交5份申請表格。
如籌號已過，只要申請人在籌號仍有效時返回現場，職員會安排重回等候隊伍辦理。每個工作天會分上午9時及下午2時派發兩輪即日籌號，早上派發的籌號需於當下午2時前使用，下午派發籌號需於當日下午5時前使用，逾時無效。4個牌照事務處每日合共派發980個籌，金鐘及九龍事務處上午會派發170個一般駕駛執照相關櫃位服務的籌號，下午則派130個。沙田及觀塘牌照事務處上午派發70個，下午派50個。
金鐘事務處亦提供免試簽發香港正式駕駛執照／臨時駕駛執照的服務，上午派80個籌，下午派60個籌。運輸署首席行政主任（牌照電腦計劃及牌照事務）李威儀指，因處理免試簽發駕駛執照需更多資料，金鐘服務處有較多經驗豐富人手，故暫時只於該事務處提供服務，暫無計劃擴至其他事務處。李又指，籌號派發數目會按情況調整，在長假期前較繁忙日子，各牌照事務處會視乎情況酌量增加籌號數目，又形容各牌照事事務處所有櫃位「長期開晒」，署方人手充裕。
被問到目前駕駛執照服務派籌、何時會擴展至車輛牌照服務，李威儀稱署方於年底前推出電子車輛牌照，會先視乎市民反應及需求，再考慮會否將派籌系統擴展至車輛牌照服務。運輸署呼籲市民使用網上牌照服務，免卻到現場等候，署方一般會在收到申請後10個工作天內完成處理。
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