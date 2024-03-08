科技園辦創科職業博覽 6000人次參加 (22:55)

香港科技園公司今（8日）舉辦「Talent Power Up」創科職業博覽，逾300間園區公司提供超過3000個就業機會，吸引6000人次參加。有首次參與的公司稱收到約200份求職申請，形容氣氛熱烈，活動聚焦創科人才更有利招聘；亦有在港就讀機械工程學系的內地求職者稱讚香港薪資的上升空間較內地高，惟可惜現場未能找到心儀職位，只能申請類似工種。
在參與博覽會的公司中，約150間是園區微電子、生物科技、人工智能及機械人、綠色科技等策略性產業的公司，在場介紹企業概況和前景。
比亞迪公司的招聘職員指，今年首次參與博覽會，形容現場招聘氣氛頗佳，主要招聘中高級研發類人員，包括軟件開發工程師及前端開發工程師等。該職員表示，今日收到200份申請，不少申請者的學歷達到碩士水平，是計算機、數據方面的專才。該職員又稱，以往公司自行招聘時存在困難，例如渠道較少，樂見博覽會有助尋找創科專業人才。
香港共享單車平台Locobike的社區關係與永續發展主管William同樣指今年氣氛不錯，料收到數十份求職申請，最多為程序編寫員。
就讀理工大學機械工程的內地生吳小姐稱，希望從事繪圖機械工程師，期望月薪有2萬元或以上，又指畢業後想留港工作，「香港薪資上升水平、空間更大」。不過，她指現場雖然有很多間公司，但沒有完全契合自己專業的工作，面試了部分招聘類似專業的公司後，也未收到取錄通知書。
來港四個月的印度求職者Mohamed（化名）同樣指，之前撞上農曆新年，招聘機會較少，今日到場希望接觸不同公司，惟未收到任何錄取。他稱，香港金融科技有前景，未來希望留港發展。
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