科技園辦創科職業博覽 6000人次參加 (22:55)

在參與博覽會的公司中，約150間是園區微電子、生物科技、人工智能及機械人、綠色科技等策略性產業的公司，在場介紹企業概況和前景。

比亞迪公司的招聘職員指，今年首次參與博覽會，形容現場招聘氣氛頗佳，主要招聘中高級研發類人員，包括軟件開發工程師及前端開發工程師等。該職員表示，今日收到200份申請，不少申請者的學歷達到碩士水平，是計算機、數據方面的專才。該職員又稱，以往公司自行招聘時存在困難，例如渠道較少，樂見博覽會有助尋找創科專業人才。

香港共享單車平台Locobike的社區關係與永續發展主管William同樣指今年氣氛不錯，料收到數十份求職申請，最多為程序編寫員。

就讀理工大學機械工程的內地生吳小姐稱，希望從事繪圖機械工程師，期望月薪有2萬元或以上，又指畢業後想留港工作，「香港薪資上升水平、空間更大」。不過，她指現場雖然有很多間公司，但沒有完全契合自己專業的工作，面試了部分招聘類似專業的公司後，也未收到取錄通知書。

來港四個月的印度求職者Mohamed（化名）同樣指，之前撞上農曆新年，招聘機會較少，今日到場希望接觸不同公司，惟未收到任何錄取。他稱，香港金融科技有前景，未來希望留港發展。