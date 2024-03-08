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10人涉圍警方屯門大興基地罪成候判　官拒接納辯方證供 (19:01)

2019年有網民號召包圍屯門大興行動基地，要求警方交代傳出刺鼻不明氣體，事後13人被控非法集結等罪案件，其中10人受審後今（8日）在區院裁決。法官謝沈智慧指完全不相信被告自辯證供，並拒納辯方證人的證供，指被告身穿標誌性的黑衣及或蒙面參與集結，於警方拘捕時四散逃走，裁定他們全部罪名成立，均須還押至4月30日求情及或判刑。

被告學生李志斗、女學生周沛樺、無業陳達富、學生何奕恆、社工李嘉熹、技術員吳嘉俊、學生許諾、學生鄧唯健、侍應梁文健、學生陸俊恆（案發時17至38歲）同被控非法集結罪。李志斗、陳、何、吳及許另被控使用蒙面物品罪。

法官指出，案發10月30日晚上，200名示威者在良運街近大興行動基地集結、辱罵及以雷射光束照射警員。與此同時，政府支持者在基地外震寰路叫口號針對上述示威者，他們於警方作出警告後離開。至於良運街示威者未有散去並築起路障，警方掃蕩及於附近商場屋苑截停被告。

被告李志斗自辯稱，他需要到地盤上班故穿黑衣，法官反駁指，李的工作雖然涉及英泥運輸，但他負責分析可從電腦取得的數據，不必前往工廠，即使到場亦僅作觀察，其供辭誇張失實。法官又指，李聲稱在街上撿拾的布質手套並不適用來維修家居。

被告許諾自辯則指，他當日開會後打算去餵飼野貓，遂戴上手套以防被貓抓傷。法官稱，許的手套不能保護前臂，他除了沒攜帶貓糧，身上也沒有會議記錄。許起初供稱怕被誤會成示威者而沒與在場人士提問，後來承認交還面罩予另一被告並溝通。法官認為，陸俊恆的母親和外婆證供亦難以信服。

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