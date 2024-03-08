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涉7．21白衣人案鄧懷琛上訴稱當晚黑衣人「叫極唔聽」　官質疑：警察控制唔到就自行執法？ (19:00)

2019年7．21元朗白衣人襲擊事件，7名男子分別涉暴動及「有意圖而傷人」罪成，另有一人脫罪；當中4人不服定罪及判刑上訴，上訴庭今（8日）續審理。上訴方認為鄧懷琛被判囚7年是明顯過重，稱當晚警察不在，鄧只想黑衣人離開，但對方「叫極唔聽」，法官聞言質疑「警察控制唔到，就自行執法？」律政司指考慮本案發生於社會失序之時，刑期沒有過重。法官聽罷陳辭後指，將於半年內頒判辭裁決。

4名上訴人為燒烤場東主鄧懷琛、「飛天南」吳偉南、八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌及技工蔡立基，當中吳偉南及鄧英斌已刑滿出獄，兩人只就定罪提出上訴；鄧懷琛及蔡立基則上訴定罪及判刑。

鄧懷琛的代表大狀林芷瑩指原審法官判刑過重，並解釋當晚警察不在場，黑衣人在街上起衝突，及後白衣人追至元朗站，上訴庭法官彭偉昌聞言指「唔理咩陣營，當時局勢不容訴諸武力，邊一邊嘅罪責都一樣。」林補充，鄧只想黑衣人離開，但對方不聽從，彭官質疑「警察控制唔到，就自行執法？」

林續指，現場片段顯示鄧曾用手指向一名落單遇襲的黑衣人，但也有其他白衣人做相同動作，「手指指」可以是指出方向，而非領導白衣人。代表蔡立基的大狀指，蔡非積極及領導角色；律政司代表則指，在暴動案中個人須為群眾行為負責，加上事件發生在社會失序之時，暴動情節嚴重，蔡更用棍打及拳擊黑衣人，故兩人刑期沒有過重。

律政司代表就上訴方的定罪上訴指，吳偉南取得棍棒後襲擊他人、鄧英斌在暴動時段出現在現場，以及上訴庭可以對比片段與蔡立基的犯人照片以辨識身份，故原審法官的定罪穩妥。

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