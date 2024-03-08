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23條立法｜議員質疑「國際組織」定義易受挑戰　政府：以「既闊又窄」方式定義助達立法目的 (17:46)

立法會下午召開兩節法案委員會審議23條條例草案，進入逐條條文審議階段。議員審議處理「國際組織」的定義時，新民黨議員葉劉淑儀和黎棟國均表關注，葉劉淑儀憂寫法易受挑戰，另自由黨議員張宇人就擔心定義不夠闊，令國際組織日後違法後可以「甩身」。保安局副秘書廖李可期回應指，考慮如收窄定義而無法規管「掛羊頭賣狗肉」的機構，削減條例效用，故用「既闊又窄」方式撰寫，以達保護國安的目標。

草案中「國際組織」的定義為：

  1. 某組織，其成員包括一個或多於一個
  1. 國家、地區或地方；
  2. 或受任何國家、地區或地方委以職能的實體；或 第 1﻿ 部 第 4 條 《維護國家安全條例草案》 C200 (b) 藉 ( 或基於 ) 2 個或多於 2 個國家、地區或地方之 間訂立的條約、公約、協議或協定而設立的組織。(不論如何描述)

黎棟國指，若某組織只來自某單一地區或地方，並無國際元素，如何屬國際組織，反問是否在「香港仔成立任何一個團體都係國際組織？」葉劉淑儀就批評條文草擬「好有問題」，質疑「一個（國家）就唔係國際，一個只係foreign country（外國）」，憂條文易受挑戰。法案委員會主席廖長江就希望當局舉例，是否有一個來自單一國家、地區、地方的國際組織。

自由黨張宇人就關注，會否因國際組織的定義不夠闊，以至有國際組織日後違法後「甩身」，認為應「係人都納入去」。署理副法律草擬專員黃英敏就指，草案中國際組織的定義參考現行《版權條例》而定。

署理副法律草擬專員黃英敏解釋，定義中已提及「其成員包括」的字眼，而「組織」必不止一人，故條文中國際組織的定義，並非指國際組織來自單一國家。保安局長鄧炳強就指，國際組織的定義本身並非負面，認為毋須拘泥相關定義，而且要配合危害國安意圖才算犯法，不需擔心。

「境外」定義不包內地澳門　政府指借鑑《港區國安法》

議員陳紹雄就關注，草案中「境外」的定義列明「內地及澳門除外」的原因，質疑會否因此無法阻止來自澳門的危害國安罪行。保安局副秘書長廖李可期指，有關定借鑑《港區國安法》的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪之中，有關「境外」的定義。保安局首席助理秘書長黃添培補充指，即使有澳門組織違法，亦可能受域外效力規管，需要上負刑責。法案委員會主席廖長江隨後指出，《港區國安法》屬全國性法律，全國通用，但日後《維護國家安全條例》屬本地法例。

至於「境外」的定義亦以「特區以外的地區或地方（Place）」描述，議員楊永杰關注為何不用上「國家」一詞，律政司長林定國指，若在定義上將特區與「國家」並列，語法上或會引人懷疑，因香港並非一個國家。葉劉淑儀就提出《社團條例》為例，指當中亦將組織分成香港、外國、台灣，認為草案定義「境外」時，亦可參考。署理律政專員蕭敏鏇指，「Place」屬中性詞，已能包括不同國家或地區。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 葉劉淑儀 黎棟國 廖李可期 鄧炳強 林定國

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