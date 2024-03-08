海關破獲兩宗內河船走私案　檢獲逾2億元貨物 (17:00)

海關在2月29日凌晨約1時05分，在香港西北面水界截獲一艘前往澳門的內河船，船上有6名內地船員及大量貨櫃，關員在核對載貨艙單後認為其中一個報稱載有衣物及化妝品的貨櫃有可疑，最終在櫃內搜出16萬支香煙、1.7萬支雪茄、4400支加熱煙、約3100盒藥劑製品，市值約1100萬港元。海關向付貨單上的本地物流公司調查，發現該公司並無發出該付貨單，即走私份子偷用本地物流公司資料企圖阻礙海關調查。

至於在3月2日的案件中，關員在當日下午5時截獲一艘往內地黃埔的內河船，船上有7名內地船員，關員檢查報稱載有電腦外殼、線材及清潔用品的貨櫃，檢出約2.8萬件電腦中央處理器、9.3萬電腦記憶體、6200件電腦硬件、4200件平板電腦及逾15萬件電子產品及配件。該批走私貨品中，亦包括約5700件高價「鹿胎素」膠囊，該藥品聲稱可以「支持細胞生長、保持身體健康」，在內地出售價格可達人民幣5000元一樽，據悉樽身列明生產地為紐西蘭。該批走私貨物貨值達2億元，是海關近兩年破獲的內河船走私案中最大宗案件。

海關有組織罪案調查科調查主任何廷俊表示，海關相信有身處境外的中間人操控本地空殼公司作出今次運送，正追查其身份。海關有組織罪案調查科監督劉玉龍稱，已聯絡澳門及內地執法部門調查，了解兩案有否關連及貨物來源。據了解，中間人不排除為香港人或內地人。

劉玉龍稱，走私份子利用少量已申報貨物掩飾大量走私貨，又拆除走私貨的原有包裝，以騰出空間收藏最多的貨物，而今次利用內河船行事，相信是由於內河船航線及航班相對不固定，有不同上落貨地點，流動性較高。

海關港口及海域科區域巡邏船小組高級督察黃芷欣表示，海關一個月內截獲3宗涉及內河船的走私案，走私份子利用黃昏至深夜時間行事，加上本港近日潮濕大霧，海面能見度較低，海關會繼續留意走私趨勢。

海關重申，走私屬嚴重罪行，最高可被判罰款200萬及監禁7年，市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。