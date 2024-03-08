23條立法｜法案委員會踏入逐條審議階段　議員關注「中央」釋義是否包括中共 (16:26)

條文中的「中央 (Central Authorities)」是指《中華人民共和國憲法》確立的憲制秩序下的中央政權機關，包括但不限於：

中華人民共和國全國人民代表大會及其常務委員會

中華人民共和國主席

中華人民共和國中央人民政府

中華人民共和國中央軍事委員會

民建聯黃英豪關注，「中央」的釋義當中，「中國共產黨擺邊度呢？」工聯會吳秋北亦指，中國《憲法》列明，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，共產黨領導亦屬中央政權組成部分，中央有時指「黨中央」，有時則指中央人民政府，關注或應於「中央」的釋義當中，包括「中國共產黨中央」。保安局副秘書長廖李可期解釋，「中央」的釋義需與中國《憲法》一併理解。

法案委員會廖長江則關注，條例中「中央」的釋義是否包括中央人民政府屬下的機構，例如新華社、社科院、中央黨校等。律政司法律政策專員梅基發指，由於「中央」釋義所指的中央政權機關「包括但不限於」條文所列機構，故他「理解係包埋」廖長江所舉例的機構。

經民聯林健鋒就認為，條文只要符合中國《憲法》即可，當中常用字句只要配合就可，質疑「係咪要樣樣野都寫到『水蛇春』咁長？…如果每一個字都咁樣討論，有可能（審議）時間會好長」。廖長江其後補充，條文所列的中央政權機關均由中共中央領導，相信目前條文中「中央」的釋義已包括中國共產黨。