兩男涉國慶灣仔衝突暴動罪成判囚4年1個月至4年半　官斥舉國慶祝日子挑起暴力 (16:42)

被告分別為蔡騰毅（54歲、髮型師）及丁實勳（40歲、文員）。暫委法官李志豪引述辯方求情及被告背景指，二人關心社會、見義勇為但用錯方法，犯案與本性不符，次被告曾做義工帶領視障人士跑步；首被告過往有3項案底，全部與本案性質不同。

法官指當日暴動範圍橫跨灣仔軒尼詩道等主要街道，數百人在不同路口聚集，暴動規模不算小。期間有人向警方投擲雜物和磚塊，並向火堆淋潑助燃液體，更有人在油站附近投擲汽油彈，肆無忌憚，罔顧警方和附近居民的安危，亦未有按要求離開現場。

法官續指，首被告曾直接投擲磚塊和叫囂，屬有備而來，罪責較次被告高，判監4年半。至於帶備生理鹽水和球拍的次被告，法官認為從裝備而言他同樣屬有備而來，但接納他只是協助角色，暴動罪判監4年。他另涉抗拒在正當執行職務的警員罪，被捕時激烈反抗，警方需施用胡椒噴霧，此罪判囚2個月。基於刑期整體性，次被告兩罪囚4年1個月。