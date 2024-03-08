明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

23條．公職人員｜擴定義涵申訴專員、平機會、私隱署　未納資助學校老師、議員助理 (14:46)

政府今（8日）建議就23條立法的建議有多條罪行列明與公職人員（public officer）有關，與早前政府諮詢文件相比，最新條例草案對「公職人員」的定義，新增涵蓋申訴專員、個人資料私隱專員、平機會委員會主席或成員，較原先建議涵蓋的多3類人員，增至涵13類。

條例草案多條罪行列明與公職人員（public officer）有關，包括煽惑公職人員放棄擁護《基本法》及放棄向特區效忠的「煽惑公職人員離叛」罪；並訂明屬或曾屬公職人員者，「非法在離開特區時管有國家秘密」罪。

諮詢文件建議以「公職人員」字眼取代《官方機密條例》下的「公務人員」，包括10類人員，涵蓋擔任政府轄下受薪職位者、政府主要官員、金融管理專員及其轄下人員、公務員敘用委員會主席、廉政公署職員、司法人員或司法機構職員、行政會議成員、立法會議員、區議員、選委會委員。

今公布的條例草案就在「公職人員」涵義下另加入3類人員，包括申訴專員或根據《申訴專員條例》第6條委任的人；平機會主席、成員或其僱員；以及個人資料私隱專員及其根據《私隱條例》僱用的人。

至於政府從公眾收集的書面諮詢意見，包括提議將資助學校老師、立法會議員助理、立法會秘書處職員、受政府全資或八成資助機構的員工包括在內，最新公布的草案條文則未有採納。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法

上 / 下一篇新聞