明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

23條．間諜罪｜勾結外力發布虛假誤導事實陳述可囚10年　誤導定義涵「不明確」、「不適時」發布 (14:25)

《基本法》23條本地立法建議就「間諜活動」引入新增的「勾結境外勢力向公眾發布虛假或具誤導性的事實陳述」罪，早前政府的諮詢文件未交代「事實陳述」所涉的具體定義。在政府公布的條例草案條文就有作闡釋，其中「具誤導性」事實陳述，包括指在要項上以「不明確、難以理解、含糊或不適時的方式」提供關乎該事實的資料、導致得悉陳述者受誤導，經定罪可判囚10年。

政府提出新增的「向公眾發布虛假或具誤導性的事實陳述」罪，條文訂明犯罪行為要涉及勾結境外勢力，犯罪意圖包括「意圖或罔顧是否」會危害國家安全，而作發布；而相關人士要是「知道」或「有合理理由相信」陳述屬虛假或具誤導性。

 

草案條文指，「事實陳述」是指合理的人閱讀、聆聽或以其他方式得悉某項陳述後，會認為該項陳述是事實的表述；「虛假」則指某項事實陳述「全部或在要項上屬虛假」。

至於「具誤導性」，則指某事實陳述在要項上遺漏或隱藏關乎該事實的資料，或者在要項上「以不明確、難以理解、含糊或不適時」方式提供關乎事實的資料，導致閱讀、聆聽或以其他方式得悉該陳述的合理的人受誤導。

草案條文訂明，構成罪行要涉及「勾結境外勢力」，涵義就指某人「參與某項由境外勢力策劃或以其他方式主導的活動」、代境外勢力作出該項作為、在境外勢力「資助或以其他方式支援下」作出該項作為等。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法

上 / 下一篇新聞