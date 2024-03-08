23條．間諜罪｜勾結外力發布虛假誤導事實陳述可囚10年　誤導定義涵「不明確」、「不適時」發布 (14:25)

政府提出新增的「向公眾發布虛假或具誤導性的事實陳述」罪，條文訂明犯罪行為要涉及勾結境外勢力，犯罪意圖包括「意圖或罔顧是否」會危害國家安全，而作發布；而相關人士要是「知道」或「有合理理由相信」陳述屬虛假或具誤導性。

草案條文指，「事實陳述」是指合理的人閱讀、聆聽或以其他方式得悉某項陳述後，會認為該項陳述是事實的表述；「虛假」則指某項事實陳述「全部或在要項上屬虛假」。

至於「具誤導性」，則指某事實陳述在要項上遺漏或隱藏關乎該事實的資料，或者在要項上「以不明確、難以理解、含糊或不適時」方式提供關乎事實的資料，導致閱讀、聆聽或以其他方式得悉該陳述的合理的人受誤導。

草案條文訂明，構成罪行要涉及「勾結境外勢力」，涵義就指某人「參與某項由境外勢力策劃或以其他方式主導的活動」、代境外勢力作出該項作為、在境外勢力「資助或以其他方式支援下」作出該項作為等。