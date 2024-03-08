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黎智英案｜楊清奇：視林文宗轉寄稿件為上司指示 (13:45)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（8日）第41日審訊，時任主筆楊清奇供稱，民主黨創黨主席李柱銘是《蘋果》專欄作家，寫作角度較強調法治和堅持一國兩制原本的解釋，亦曾經對國安法表示擔憂；時任民主黨主席胡志偉亦會投稿，角度支持抗爭和制裁林鄭。

楊清奇繼續就論壇版的運作作供，控方引述時任執行總編輯林文宗與楊的對話，林當中轉述前全國政協劉夢熊的投稿；楊庭上指會視為上司的指示，符合他選稿的條件和黎的觀點。林文宗同年4月再轉寄稿件〈主席叫我咬誰就咬誰〉，由「牧民」所寫，稱「馬丁朋友想在評論版刊登」。

楊清奇指「馬丁」即民主黨創黨主席李柱銘，「牧民」是不具名作者，控方其後展示李2020年5月的文章〈國家興亡 匹夫有責〉及同月發布、由時任民主黨主席胡志偉撰寫的〈中港走回文革與冷戰之路〉。楊講述二人寫作角度，指胡是自由撰稿人，間中會就時事邀請回應，文章支持抗爭和制裁時任特首林鄭月娥；李則強調法治。

同年11月總編輯羅偉光發信息稱胡有「離任感言」，問楊「論壇版有冇位置？」楊確認文章同時翻譯成英文，忘記當時胡是否仍是立法會議員。控方亦問及作家林海和古德明，楊指前者支持抗爭和制裁，後者文章較特別，會以古諷今，對獨裁政治、對侵犯人權的事件較批判。審訊下周一續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 蘋果日報 黎智英案

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