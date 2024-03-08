黎智英案｜楊清奇：視林文宗轉寄稿件為上司指示 (13:45)

楊清奇繼續就論壇版的運作作供，控方引述時任執行總編輯林文宗與楊的對話，林當中轉述前全國政協劉夢熊的投稿；楊庭上指會視為上司的指示，符合他選稿的條件和黎的觀點。林文宗同年4月再轉寄稿件〈主席叫我咬誰就咬誰〉，由「牧民」所寫，稱「馬丁朋友想在評論版刊登」。

楊清奇指「馬丁」即民主黨創黨主席李柱銘，「牧民」是不具名作者，控方其後展示李2020年5月的文章〈國家興亡 匹夫有責〉及同月發布、由時任民主黨主席胡志偉撰寫的〈中港走回文革與冷戰之路〉。楊講述二人寫作角度，指胡是自由撰稿人，間中會就時事邀請回應，文章支持抗爭和制裁時任特首林鄭月娥；李則強調法治。

同年11月總編輯羅偉光發信息稱胡有「離任感言」，問楊「論壇版有冇位置？」楊確認文章同時翻譯成英文，忘記當時胡是否仍是立法會議員。控方亦問及作家林海和古德明，楊指前者支持抗爭和制裁，後者文章較特別，會以古諷今，對獨裁政治、對侵犯人權的事件較批判。審訊下周一續。