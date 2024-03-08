保監局時任執董許美瑩涉濫權逼保險公司聘媳婦　二人准保釋 (13:22)

首被告許美瑩（61歲）為保監局前執行董事（長期業務）兼董事局成員，負責規管及監督香港的保險公司，包括保誠有限公司及保誠保險有限公司。次被告、許的媳婦陳芷慧（32歲）為數碼科技顧問。兩人保釋期間不得離港、須交出旅遊證件和居於報稱住址。

控罪指稱，兩人約於2022年9月21日至2023年3月10日，一同串謀使身為公職人員的許美瑩任職期間，無合理辯解或理由而故意作出不當行為，即利用或允許他人利用許的公職，意圖脅迫或誘使保誠及保誠保險聘用陳芷慧，並以更高的薪酬待遇聘用陳芷慧。

許美瑩另被控於上述日子在擔任公職期間故意作出不當行為，即利用許的公職意圖誘使兩間公司聘用並以更高薪酬陳芷慧；沒有避免及沒向保監局申報因該索取而引起的利益衝突，即兩人的財務或私人利益，與保監局的利益及或許的公職互相牴觸或有所衝突。