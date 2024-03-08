23條．境外干預罪｜配合境外勢力作關鍵失實陳述可入罪　陳述方式包括「明示或暗示」 (12:17)

《草案》也列明「境外勢力」定義，除外國政府、境外當局、境外政黨、境外追求政治目的的組織，也包括國際組織，以及上述組織的關聯實體或個人。根據《草案》，國際組織界定為組織中成員包括「一個或多於一個國家、地區或地方」（one or more than one countries, regions or places），或兩個或以上國家按條約成立的組織。

《草案》第54條也引入條文，容許控方若成功舉證被告曾意圖帶來干預效果，作為於境外勢力就意圖或「相關的事宜」溝通，以及證明被告知道或理應知道令境外勢力達到目的或得益，則可推定「代」境外勢力作出意圖干預行為。

《草案》中干預效果中，除諮詢文件列出針對中央及特區機構外，也進一步提及涵蓋影響官員、授權人員、立法會議員、司法人員執行職能。《明報》先前報道，境外干預罪的中文版並無如英文版列出控罪意圖下，《草案》如今是「意圖帶來干預效果」而配合境外勢力作出作為，並使用不當手段。不當手段中精神受創傷，英文則由spiritual injury改為mental injury。