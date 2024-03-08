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23條立法｜刊憲草案倡可向法庭申請延羈留期14日及限制諮詢律師　擬設「行動限制令」限國安被捕者 (09:38)

政府今將有關《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》刊憲，引入被捕後最多延長羈留期限14日，及限制諮詢律師安排，均需要向法庭申請。根據草案，警方可向法庭申請限見個別律師或某間律師行，但可會見諮詢所選的其他律師。

根據草案，在被捕人羈留期間，若警方認為諮詢律師將危害國安、導致他人身體受傷、妨礙追討嫌疑人犯罪得益、破壞妨礙司法公正，則可提出限制諮詢個別律師或個別律師行的任何律師，但有權選擇其他律師行。草案建議在嫌疑人拘捕後48小時內，警方可向法庭申請限制諮詢律師，但48小時屆滿後則不得限制諮詢律師。

草案同時建議，總警司級以上警員可向法庭申請「行動限制令」，限制因懷疑干犯危害國安罪行被捕而獲保釋者，在指定地方或申請指定地方居住，其間不能與指定人士聯絡，有效期3個月，違反當中條件可判監1年。

根據草案，裁判官可信納警方正迅速調查下，每次延長1個月，但草案無提及延期次數上限。根據草案，當事人可向原訟庭覆核行動限制令。

此外，草案因應諮詢期建議，加入不得妨害調查危害國家安全罪，包括在意圖妨害調查下作披露、或無合理辯解下隱藏、銷毁或其他方式處理懷疑國家安全罪行調查的資料，經定罪可判監7年。草案條文列明，罪行在聆訊一般不公開舉行，但法官可主動或應案中任何一方要求公開聆訊。

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