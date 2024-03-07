至少2小學「復活」 聖嘉祿學校獲派1班小一　校長：「失而復得」 (19:29)

聖嘉祿學校今學年被「派0班」後，不設小一級。李校長稱，今年9月新學年起，學校續維持設五級，包括小一、小三、小四、小五及小六，日後可否插班視乎局方安排。

李校長接獲派班訊息後，形容是「失而復得」，感謝教師團隊過去努力協助，「做得好不好，家長會講出來」，深信校方努力是有目共睹。

另外，今學年同被「派0班」小一的中華基督教會長洲堂錦江小學，今日亦宣布下學年獲派1班小一。

中華基督教會長洲堂錦江小學校長葉昌銳今（7日）向本報稱，該校獲教育局在下學年（2024/25）學年獲批資助小一班級，意味變回全資助小學。

錦小今學年被「派0班」，現時小一級屬私立營辦，其餘的小二至小六級獲資助，校方一直爭取下學年（2024/25學年）回復全資助小學。該校有參加「小一入學統籌辦法」，在自行分配學位取錄13人，變相第二輪收生，即統一派位尚欠3人報名，始達到教育局訂立的16人「開班線」，才可獲當局資助開辦小一。

葉校長表示，今日獲教育局通知下學年獲派1班資助小一，意味該校兩輪收生達16人。他形容對學校是一大「喜訊」，感謝辦學團體、家長、學生及長洲居民一直支持，又盼長洲學校數量一直維持，形容「少一間都冇人想」，並稱錦小不會滿足於成功回復全資助小學，會繼續努力「做好教育」。他又說，學生人口減少下，寄語學界一同努力。