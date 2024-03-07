會計師被指7．21護黑衣人　表證成立 (18:45)

被告何贊琦（現42歲）否認一項暴動罪，今午被裁定表證成立，案件押後下周一再續。

控方案情指，2019年7月21日晚上，有白衣人及黑衣人在港鐵元朗站內發生暴力衝突。翌日凌晨零時至零時16分，各數十名的白衣人和黑衣人在元朗英龍圍外的朗和路附近聚集。期間一名白衣人與另一身穿間條衫男子發生爭執，被告走到該間條衫男子作出干預；不久黑、白雙方發生暴力衝突，被告出現在黑衣人群當中，亦曾與白衣人推撞。黑衣人其後從朗和路退至港鐵元朗站J出口期間，被告不只隨行，並在前排打開雨傘掩護自己及其他黑衣人，又拾起一個罐頭狀的物件擲向白衣人。控方指控被告在案發時身處暴動現場，作出助長暴動行為，並構成參與暴動。

證人A供稱，當晚10時許在鳳攸北街購買糖水後，看到街上有百幾名身穿白衣的人，他們手持籐條、國旗聚集，半小時後他往元朗站時再見到十多名白衣人聚集，並有一群身穿普通示威者裝束的黑衣人從上層月台下樓梯到達付費區，並隔着閘口及欄杆與白衣人對罵、暴力行為，A又形容「郁手打人，白衣人多啲」。

A續說，晚上11時15分警員到元朗站，白衣人亦剛剛離開。A則到英龍圍出口，在朗和路看見一小撮黑衣人欲入村，遭白衣人阻止，並看到有一個白衣人「追吓追吓瞓咗喺地下」，其後A再返回元朗站。A逗留了大約2小時，並承認純粹八卦，「因為元朗從來未發生咁嘅事，好奇哋望下」。