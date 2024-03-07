康文署另覓地方設國家成就館　無意改建科學館及文化博物館 (18:07)

康樂及文化事務署長劉明光今日交代未來工作時表示，早前公布遷館後收到眾多意見，康文署目前正與發展局商討，會否有「更好的地方」設立國家成就館，「地方更加適合，交通更加方便，或者對整體佈局更加好」，指更有優勢的地方會成為首選地方。他說，將於今年上半年就設立國家成就館諮詢立法會。

他又指，康文署轄下的博物館已長期沒有調整收費，目前正與文體旅局檢討，「有調整都唔出奇嘅，其他部門陸陸續續都有類似嘅工作」。

2024年康文署工作方面，劉明光指第2屆香港流行文化節將於4月至7月舉行，主題為「也文也武」，包括約20項演藝節目、專題展覽、 電影放映、圖書館活動及一系列外展節目。

展覽方面，康文署將於今年12月至明年5月，在香港文化博物館舉行「無域—香港國際海報三年展2024」；明年1至5月會於香港藝術館舉辦「印象派大師塞尚（Paul Cézanne）和雷諾阿（Auguste Renoir）的世界」展覽。