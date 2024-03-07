康文署另覓地方設國家成就館　無意改建科學館及文化博物館 (18:07)

文化體育及旅遊局去年底提出將位於尖東的科學館改建為國家發展和成就館，原科學館計劃在沙田的文化博物館重建，文博館面臨「殺館」，藏品整合及重置到其他博物館。康樂及文化事務署今日表示，目前正尋找更適合地方設置國家成就館，不會選用科學館，亦無需改動沙田文化博物館。
康樂及文化事務署長劉明光今日交代未來工作時表示，早前公布遷館後收到眾多意見，康文署目前正與發展局商討，會否有「更好的地方」設立國家成就館，「地方更加適合，交通更加方便，或者對整體佈局更加好」，指更有優勢的地方會成為首選地方。他說，將於今年上半年就設立國家成就館諮詢立法會。
他又指，康文署轄下的博物館已長期沒有調整收費，目前正與文體旅局檢討，「有調整都唔出奇嘅，其他部門陸陸續續都有類似嘅工作」。
2024年康文署工作方面，劉明光指第2屆香港流行文化節將於4月至7月舉行，主題為「也文也武」，包括約20項演藝節目、專題展覽、 電影放映、圖書館活動及一系列外展節目。
展覽方面，康文署將於今年12月至明年5月，在香港文化博物館舉行「無域—香港國際海報三年展2024」；明年1至5月會於香港藝術館舉辦「印象派大師塞尚（Paul Cézanne）和雷諾阿（Auguste Renoir）的世界」展覽。