明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

中醫師以驅鬼為名非禮少女囚5年10個月　官斥心理變態 (18:13)

六旬註冊中醫師聲稱為16歲少女驅鬼及解降頭，而肛門是「陽極通道」，用手指插進少女肛門，並要求少女指插母親的肛門「辟鬼」。中醫早前被裁定被控7項非禮等罪名成立，今（7日）在區院被判囚5年10個月。法官郭啟安批評，被告利用少女母親的迷信心態，藉詞驅鬼多次性侵少女，更要求母女用手指互相插入對方肛門，以滿足其窺淫的變態心理，情節非常惡劣且嚴重，近乎性交。

被告周國強（65歲）被控6項非禮罪及1 項以虛假藉口促致他人作非法的性行為罪，3名事主為16歲X、X的母親，及X的17歲女同學Y。辯方求情指，被告患上末期大腸癌及正接受化療，還押期間曾送入急症室治理，又提到他在本案沒施以暴力威脅等手段。

郭官判刑指，被告較兩名少女事主年長至少40年、可謂長輩，但他利用X母的迷信心態，藉詞驅鬼而性侵事主；其中要求X指插其母肛門，雖然過程中被告沒親自下手，但他為了滿足一己私慾。雖然本案不涉及性交，但案情類近性交，郭官考慮到被告無案底，酌情減刑2個月。

控方案情指出，2021年初X與男友分手，X母深信X被男友下降頭，邀請被告到家中驅鬼。被告要求X用手指插入X肛門，他一邊念咒，一邊揉X的乳房。其後被告指要向X及Y驅鬼撫摸兩人及指插Y的肛門。被告又稱鬼轉移至X母身上，並捉住X將她手指插進其母肛門。郭官裁決時指，中醫專家稱脊椎側彎毋須以探肛檢查，道教專家也稱道教沒驅鬼解降儀式，亦無要求女善信脫衣的儀式。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞