中醫師以驅鬼為名非禮少女囚5年10個月　官斥心理變態 (18:13)

被告周國強（65歲）被控6項非禮罪及1 項以虛假藉口促致他人作非法的性行為罪，3名事主為16歲X、X的母親，及X的17歲女同學Y。辯方求情指，被告患上末期大腸癌及正接受化療，還押期間曾送入急症室治理，又提到他在本案沒施以暴力威脅等手段。

郭官判刑指，被告較兩名少女事主年長至少40年、可謂長輩，但他利用X母的迷信心態，藉詞驅鬼而性侵事主；其中要求X指插其母肛門，雖然過程中被告沒親自下手，但他為了滿足一己私慾。雖然本案不涉及性交，但案情類近性交，郭官考慮到被告無案底，酌情減刑2個月。

控方案情指出，2021年初X與男友分手，X母深信X被男友下降頭，邀請被告到家中驅鬼。被告要求X用手指插入X肛門，他一邊念咒，一邊揉X的乳房。其後被告指要向X及Y驅鬼撫摸兩人及指插Y的肛門。被告又稱鬼轉移至X母身上，並捉住X將她手指插進其母肛門。郭官裁決時指，中醫專家稱脊椎側彎毋須以探肛檢查，道教專家也稱道教沒驅鬼解降儀式，亦無要求女善信脫衣的儀式。