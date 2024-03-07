廉署揭保監局時任執董涉濫用職權逼保險公司聘媳婦 (18:04)

被告許美瑩（61歲）為保監局執行董事（長期業務）兼董事局成員，負責規管及監督在香港執行長期業務的保險公司，包括保誠有限公司及保誠保險有限公司。其32歲媳婦陳芷慧則從事數碼科技顧問工作。

二人被控一項串謀公職人員行為失當罪，許美瑩另被控一項公職人員行為失當交替罪名。交替控罪指許美瑩除涉嫌不當地利用其公職外，亦沒有避免利益衝突及向保監局申報利益衝突情況。

案情指，二人涉嫌於2022年9月至去年3月期間，串謀利用許美瑩的公職，意圖脅迫或誘使保誠以更高的薪酬待遇聘用陳芷慧。

保監局接獲保誠的事件報告後，將個案轉介廉署。廉署調查發現，許美瑩涉嫌向保誠一名高層發送陳芷慧的履歷表求職，其後陳與保誠商討薪酬待遇期間，許美瑩又涉嫌向保誠高層批評保誠未能以市場薪酬聘請合適人才，並指若保誠不妥善處理此問題，她會動用保監局的規管權力，要求保誠檢視其運作令其需花費數以百萬元。

廉署又發現，陳芷慧曾要求保誠給予她較當時約96萬元年薪，高出30%以上的待遇至逾130萬元，並涉向保誠員工稱自己可為保誠與保監局維持良好關係，及提供保監局的內部消息。保誠及後考慮到有關聘用可能存在利益衝突，主動終止聘用程序。