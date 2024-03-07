廉署揭保監局時任執董涉濫用職權逼保險公司聘媳婦 (18:04)

一名保監局時任執行董事涉濫用職權威迫利誘保險公司高薪聘用其媳婦，該執行董事及其媳婦早前遭廉政公署落案起訴，二人暫獲准保釋，明日（8日）於東區裁判法院應訊。
被告許美瑩（61歲）為保監局執行董事（長期業務）兼董事局成員，負責規管及監督在香港執行長期業務的保險公司，包括保誠有限公司及保誠保險有限公司。其32歲媳婦陳芷慧則從事數碼科技顧問工作。
二人被控一項串謀公職人員行為失當罪，許美瑩另被控一項公職人員行為失當交替罪名。交替控罪指許美瑩除涉嫌不當地利用其公職外，亦沒有避免利益衝突及向保監局申報利益衝突情況。
案情指，二人涉嫌於2022年9月至去年3月期間，串謀利用許美瑩的公職，意圖脅迫或誘使保誠以更高的薪酬待遇聘用陳芷慧。
保監局接獲保誠的事件報告後，將個案轉介廉署。廉署調查發現，許美瑩涉嫌向保誠一名高層發送陳芷慧的履歷表求職，其後陳與保誠商討薪酬待遇期間，許美瑩又涉嫌向保誠高層批評保誠未能以市場薪酬聘請合適人才，並指若保誠不妥善處理此問題，她會動用保監局的規管權力，要求保誠檢視其運作令其需花費數以百萬元。
廉署又發現，陳芷慧曾要求保誠給予她較當時約96萬元年薪，高出30%以上的待遇至逾130萬元，並涉向保誠員工稱自己可為保誠與保監局維持良好關係，及提供保監局的內部消息。保誠及後考慮到有關聘用可能存在利益衝突，主動終止聘用程序。