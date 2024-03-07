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7．21白衣人案4男罪成申上訴　質疑原審時大律師意見有誤 (17:34)

2019年7．21元朗白衣人襲擊事件，5名男子被判暴動及傷人罪成，另有一男脫罪。當中4人不服定罪及判刑上訴，律政司亦就該名脫罪男子的裁決提出上訴。兩宗案件今日（7日）一併於高院上訴庭審理，「飛天南」已經刑滿出獄，坐在席上旁聽。三名法官就律政司的案件呈述上訴案，指將會頒判辭裁決；4人上訴案則押後至明日繼續。

4名上訴人為燒烤場東主鄧懷琛（62歲）、「飛天南」吳偉南（59歲）、八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌（63歲）及技工蔡立基（41歲），當中吳及蔡已刑滿出獄；案中首被告王志榮（55歲）罪名不成立，現作答辯人面對律政司的上訴。

上訴庭先審理律政司針對王志榮的上訴。律政司一方指，案中關鍵是原審法官裁定片段中的疑犯與王志榮的外表「不完全相像」，惟王管有與疑犯衣著相似的衣物、疑犯與王是同一大廈住戶及居於低層單位等，認為諸多「巧合」疊加後能夠指證王就是疑犯。該案押後頒判辭裁定。

至於4人的上訴案，上訴方分別指，鄧懷琛在原審時被其大律師給予錯誤意見，即忽略鄧可用自衛作開脫理由；原審法官錯誤地沒接納吳偉南想做「和事老」分開村民與黑衣人；鄧英斌充其量只是參與非法集結，沒有足夠證據推論是暴動；以及原審法官錯誤地要求蔡立基展露笑容以配合控方舉證。由於上訴方未完成陳辭，法官將案押後明日繼續。

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