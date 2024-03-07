黎智英案｜楊清奇：黎智英不在其位仍發指示　為人既慷慨又殘忍 (14:38)

昨日證供觸及黎智英2016年建議一份論壇版作者名單，控方圍繞此繼續提問。楊清奇指分為固定專欄作家和自由撰稿人兩種，2016年黎尚未要求定期更換作者人選，2018年開始才變得激進。他確認戴耀廷、李怡、民主黨創黨主席李柱銘、楊懷康（古立）等人在2018年均有替《蘋果》撰文，其中李柱銘和古立是在《壹週刊》停刊後轉到《蘋果》論壇版撰文，李怡則更早開始成為專欄作家。

楊續指，作者名單的更改大部分由他自行提出，高層如黎智英、時任社長張劍虹、副社長陳沛敏等均會指定作者，「我喺度打工嘅，所以有指示我會執行，有啲嘢唔會特別問點解啦」。法官李運騰問及黎在約2018年在《蘋果》的崗位？楊回答黎「喺報紙上面係冇嘅」。李官再追問，既然如此為何楊要跟從其指示？

楊表示黎作為老闆既慷慨又殘忍，黎曾在《蘋果》上市和分拆網上版時分發股票給員工，造就早期管理層的家產躍升。但黎同時「用人用到盡」，如果不合他心意，很快會更換管理層，在他於《蘋果》工作的23年期間，總編輯和社長更換了7至8次。黎求新求變的新聞方針，「最簡單直接嘅方法就係換人去做」，因此「如果想喺《蘋果》做嘅話，就一定要聽從老闆指示」，主動完成工作。