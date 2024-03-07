7．21留守元朗站　林卓廷：不願置市民於危難 (14:36)

林卓廷今天第三日自辯，他補充指案發片段顯示站內地上有搶眼的紅色繩帶，相信是白衣人記認。林亦關注有名紮辮的白衣男企在前方帶頭，他於閘口打開時蠢蠢欲動，林曾喝止男子使他後退，也叫各人「唔好褪」以免男子衝入來，林又提醒不要受人挑釁追出去。法官陳廣池問，為何林在市民背後招手示意對方退後？林直言「人有時有戇居動作」。

談及市民和白衣人爭持對罵，林供稱一直覺得警察很快會到場，指警方一早知道有人「吹大雞」，警長曾告訴林有便衣「睇住」白衣人，而且港鐵站多處設有閉路電視。林重申入元朗是希望市民可以平安歸家，他在場警告白衣人不要動手等，而當時他尚未完成保護市民的工作、情况仍然危險，反問他怎能獨自離去？他指如果警方到場並指示，「我即刻毫不猶豫呼籲大家跟警方逃生路線走囉」。

陳官庭上問林，有否想過再致電警方？林稱「咁大件事仲要靠我啲同事追佢？」林說警長已承諾告知上級，事後他亦獲悉有無數電話打給警方。陳官又問，林當時為何向白衣人說「夠膽唔好走」？林解釋這是「反話」，並問如果他稱警察現正前來，叫對方快點走，「會唔會更加古怪啊？」