明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

申訴專員指1823現行機制難處理跨部門投訴 (12:12)

申訴專員公署一項調查發現，1823過去6年每年平均處理約195萬宗查詢，而且在首次通話時，能夠解答99%查詢，惟現行機制未能有效處理跨部門及部門之間權責不清的投訴，以及未能確保部門間直接溝通及協作。

申訴專員公署今日（7日）公布有關政府查詢熱線1823的調查報告。調查指，在2018年至2023年期間轉介的投訴個案中，每年平均有約1.4%的個案因部門拒收而須透過1823上呈機制跟進，當中近38%的個案需時1至3個月才完成跟進，約7.5%的個案超過6個月仍未完成跟進。這類投訴個案主要涉及阻街、樹木管理和渠道管理。

公署認為，跨部門及權責不清的投訴所涉範疇大多屬直接影響民生的地區問題，單靠1823現行的上呈機制未能確保投訴能獲妥善處理，建議1823應就一些重覆出現權責不清的地區問題的個案，制定一套機制及工作指引，有系統及適時地提交民政事務專員，或呈交至「地區治理專組」。

效率促進辦公室回應，1823面對的最大問題在於同一範疇事項可能牽涉多個部門，部分範疇下部門之間的分工仔細，令1823難以憑市民的投訴內容判斷主事部門誰屬，並以樹木投訴為例，稱位於路旁10米範圍內的樹木，與該範圍外樹木的負責部門並不相同。效率辦又指，若有個別部門延遲回覆個案，會增加1823處理權責不清個案的難度。

相關字詞﹕編輯推介 申訴專員公署

上 / 下一篇新聞