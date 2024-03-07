申訴專員指1823現行機制難處理跨部門投訴 (12:12)

申訴專員公署今日（7日）公布有關政府查詢熱線1823的調查報告。調查指，在2018年至2023年期間轉介的投訴個案中，每年平均有約1.4%的個案因部門拒收而須透過1823上呈機制跟進，當中近38%的個案需時1至3個月才完成跟進，約7.5%的個案超過6個月仍未完成跟進。這類投訴個案主要涉及阻街、樹木管理和渠道管理。

公署認為，跨部門及權責不清的投訴所涉範疇大多屬直接影響民生的地區問題，單靠1823現行的上呈機制未能確保投訴能獲妥善處理，建議1823應就一些重覆出現權責不清的地區問題的個案，制定一套機制及工作指引，有系統及適時地提交民政事務專員，或呈交至「地區治理專組」。

效率促進辦公室回應，1823面對的最大問題在於同一範疇事項可能牽涉多個部門，部分範疇下部門之間的分工仔細，令1823難以憑市民的投訴內容判斷主事部門誰屬，並以樹木投訴為例，稱位於路旁10米範圍內的樹木，與該範圍外樹木的負責部門並不相同。效率辦又指，若有個別部門延遲回覆個案，會增加1823處理權責不清個案的難度。