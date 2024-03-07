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23條立法｜立會研23條小組委員會「工作結束」　待政府提交條例草案 (10:54)

立法會有關研究《基本法》23條立法的小組委員會繼續開會。議員謝偉銓擔心以公眾利益作為披露國家秘密的免責辯護會受濫用，工聯會吳秋北則再質疑政府加入公眾利益的必要。小組委員會主席廖長江亦表示，小組完成今日會議後將結束工作，待政府提交條例草案後，會直接成為法案委員會審議草案。本報今日亦報道，消息稱政府最快今日召開行會會議審議23條草案，然後作刊憲程序，最快下周三呈交立法會首讀。

謝偉銓舉例指，若傳媒把自己相信涉及公眾利益的消息披露，而且內容未必真確，會帶來國家安全風險，關注當局如何處理。律政司長林定國就指，加入公眾利益的抗辯為照顧個別情况，重申門檻必高，立法時會寫清楚門檻，而公眾利益定義並非出於傳媒的主觀感覺。他亦指，傳媒有專業操守，規定要以正當手段獲取資料，而且也有負責任媒體的基本原則，相信法例和傳媒專業操守差別不大，若傳媒遵循守則，就不會存在「唔覺意」披露機密文件及「唔覺意」違法的情况。

至於23條諮詢文件提及的「間諜活動」和「境外干預」罪。小組委員會主席廖長江認為，地緣政治日趨複雜，會出現「以商為諜」、「以學術操控政治的幌子」等情况，關注當局如何定義境外勢力。保安局長鄧炳強指，目前諮詢文件中的境外勢力定義為與外國政府或政治團體有關，並將參考澳洲和新加坡，把政府或政治團體很大程度上能實際控制的組織，列入23條草案當中，亦會釐清何謂實際控制。

當局建議部分罪行若涉及勾結境外勢力，將會「罪加一等」。小組委員會副主席、民建聯陳克勤指文件中並無提及刑罰，希望當局解釋「罪加一等」的建議。保安局長鄧炳強認為，危害國家安全本已違法，若加上有「敵對國家」勢力，對國家安全的影響更大，加上諮詢期間收到不少意見均有類似建議，故會考慮涉及勾結外力是「罪加一等」的建議。

另一議員陳紹雄就指，團體和學術機構擔心未能辨識外國學術機構是否境外情報組織，因而不知情犯法。林定國稱，犯罪條件是當事人具危害國安的意圖及妄顧，即「視而不見，但其實明眼人都睇得到」，他指參與一般交流活動及不知情的情況下均毋須擔心。

保安局長鄧炳強就重申，要符境外干預罪需「三連中」，即使本身與海外機構合作，亦需視乎有否利用不當手段達至影響議會運作等干預效果，因此不會因不知道對方背景便誤墮法網。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法

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