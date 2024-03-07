23條立法｜立會研23條小組委員會「工作結束」待政府交草案　議員質疑公眾利益辯解必要性 (10:54)

吳秋北兩度提問，質疑「諗唔明」為何當局加入公眾利益為辯護，指國安已屬最大公眾利益，「唔明點解」國安與公眾利益有矛盾，又擔心加入辯解會影響條例的管用程度，認為如法例對「國家秘密」有嚴格定義及分級，有人仍照樣竊取，就應接受懲治。林定國回應指，以公眾利益辯解只應用於極端情况，例如「好緊急」、涉及大量市民安危、政府運作重大問題，若公眾不知情會影響性命或福祉。他強調條件十分嚴謹，不會讓人有錯覺可心存僥倖或逃避刑責。

保安局長鄧炳強就於林定國的例子上補充，指「死好多人」的事件都可屬國安考慮，要視乎披露與不披露有關秘密時，兩者帶來的國安風險孰輕孰重。

謝偉銓舉例指，若傳媒把自己相信涉及公眾利益的消息披露，而且內容未必真確，會帶來國家安全風險，關注當局如何處理。律政司長林定國就指，加入公眾利益的抗辯為照顧個別情况，重申門檻必高，立法時會寫清楚門檻，而公眾利益定義並非出於傳媒的主觀感覺。他亦指，傳媒有專業操守，規定要以正當手段獲取資料，而且也有負責任媒體的基本原則，相信法例和傳媒專業操守差別不大，若傳媒遵循守則，就不會存在「唔覺意」披露機密文件及「唔覺意」違法的情况。

小組委員會主席廖長江就詢問，當局有否考慮處理披露國家秘密時，以律政司檢控豁免權應對當局認為毋須起訴的個案。林定國回應指做法會失去確定性，或會令人心存僥倖，以為說服律政司即可免除責任，而且檢控決定一般不會解釋，恐會「有理說不清」，相反將免責條款寫入法例可更清晰。

至於23條諮詢文件提及的「間諜活動」和「境外干預」罪。小組委員會主席廖長江認為，地緣政治日趨複雜，會出現「以商為諜」、「以學術操控政治的幌子」等情况，關注當局如何定義境外勢力。保安局長鄧炳強指，目前諮詢文件中的境外勢力定義為與外國政府或政治團體有關，並將參考澳洲和新加坡，把政府或政治團體很大程度上能實際控制的組織，列入23條草案當中，亦會釐清何謂實際控制。

當局建議部分罪行若涉及勾結境外勢力，將會「罪加一等」。小組委員會副主席、民建聯陳克勤指文件中並無提及刑罰，希望當局解釋「罪加一等」的建議。保安局長鄧炳強認為，危害國家安全本已違法，若加上有「敵對國家」勢力，對國家安全的影響更大，加上諮詢期間收到不少意見均有類似建議，故會考慮涉及勾結外力是「罪加一等」的建議。

另一議員陳紹雄就指，團體和學術機構擔心未能辨識外國學術機構是否境外情報組織，因而不知情犯法。林定國稱，犯罪條件是當事人具危害國安的意圖及妄顧，即「視而不見，但其實明眼人都睇得到」，他指參與一般交流活動及不知情的情況下均毋須擔心。

保安局長鄧炳強就重申，要符境外干預罪需「三連中」，即使本身與海外機構合作，亦需視乎有否利用不當手段達至影響議會運作等干預效果，因此不會因不知道對方背景便誤墮法網。