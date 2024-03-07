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快必煽動案上訴被駁回　上訴庭：煽暴意圖非煽動罪必要元素　煽動罪無削言論自由 (09:56)

人民力量前副主席譚得志（快必）2020年在街站發表「光時」等口號，經審訊裁定發表煽動文字等11罪成立，判囚40個月。譚不服定罪及刑期上訴，並呈交一宗英國樞密院案例，爭議煽動罪應以煽動暴力為定罪門檻。上訴庭今（7日）頒判辭，駁回譚的定罪和刑期上訴。

上訴庭在判辭表示，經正確詮釋條文後，認為煽動暴力意圖並非煽動罪的必要元素，煽動意圖須依據特定法律框架和社會狀况作詮釋，對於譚得志一方引用的英國樞密院案例有所保留。上訴庭強調，煽動罪合符維護國家安全目的，「不見得任何人，包括譚得志這位強烈批評政府的社運人物，會因為煽動言論被施加的限制，負上不可接受的嚴苛責任」。

針對煽動罪限制言論自由是否合憲，上訴庭表示煽動罪涉及文字傳播，控罪必須有足夠靈活性，才能應對社會面臨的國安風險。上訴庭認為，煽動罪在社會利益和言論自由之間已取得平衡，不會抑制為促進社會發展的「公開坦誠對話及積極辯論」（open and frank dialogue and vigorous debate），亦沒有削弱言論自由的權利。本案而言，上訴庭認為原審法官有權裁定「光時」等口號具煽動性，上訴理據不成立，遂駁回定罪上訴。

「快必案」是回歸後首宗涉煽動罪上訴案，上訴庭判決對下級法院具約束力，預料影響一系列煽動案，尤其是煽動暴力是否必要的控罪元素。譚得志一方爭議，應以煽暴為定罪門檻，以符合普通法原則及保障言論自由；律政司則指非暴力行為可以危害國安，政府有需要維護國安。

前「立場新聞」總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物案，原定去年11月裁決，後來改就英國樞密院案例陳辭。法官郭偉健認為樞密院案例具說服力，加上「快必案」牽涉相同爭議，將裁決押後至「快必案」裁決的30天內。

備受關注的英國樞密院案例為Satnarayan Maharaj案，涉及一名英聯邦成員國印度教領袖批評政府，被警方根據煽動條例搜屋。他以司法覆核挑戰搜查令，上訴至樞密院。樞密院去年10月裁定煽動罪「隱含的必要條件」，是被告本身必須有煽動暴力或動亂的意圖。

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