兩會｜港區人大稱丁薛祥指「唱衰香港」論站不住腳　抹黑23條的國家經濟增長不及中國 (12:05)

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥今早在北京出席港區人大代表全體會議。港區人大代表團長馬逢國會後引述丁薛祥指，中央滿意香港取得的成績，亦完全支持香港完成《基本法》23條立法，又指「唱衰香港」的論調站不住腳，相信23條立法後可令香港更安全、開放和包容，讓香港再集中發展經濟。
他稱丁薛祥又指，23條立法屬民心所向，盡快完成立法才能讓香港集中發展經濟，改善民生，人大代表應加強向社會解釋23條，包括23條有助保護國家核心利益、香港長治久安和長遠發展，同時要駁斥錯誤論調，並期望香港把握機會實現經濟發展，亦要大力拓展國際交往，不斷深化與不同國家地區的交往合作，形容香港屬重要窗口、樞紐、通道，要提高香港的國際影響力，以及積極融入國家發展大局。
被問到丁薛祥有否預期何時完成23條立法，馬逢國引述丁指23條立法具必須性和急迫性，希望有空間發展經濟，而非再糾纏於此。港區人大代表陳勇亦指丁薛祥對23條立法有「生動比喻」，指國家目前經濟增長約5%，質疑一些未有達到此經濟指標國家抹黑23條的說法「好明顯企唔住腳」。他又指，丁薛祥不止一次點名稱讚特首李家超，相信在李家超的帶領下，香港可完成23條立法。
馬逢國亦引述丁薛祥指，過去一年香港發展「破難而進」，鞏固由亂到治的趨勢，並穩步邁向由治及興，民生改善成效明顯，應保持和發揮香港獨特地位和優勢，鞏固提升國際金融、貿易和航運中心的傳統優勢，並維護自由開放的營商環境、保持普通法制度，同時推動創新科技，文化藝術，專業服務等新興產業，亦要融入國家發展大局，積極投身粵港澳大灣區建設、一帶一路發展等國家重大戰略。
馬逢國稱丁薛祥向港區人大提出數點希望，包括在港宣講和落實兩會精神、支持特首依法施政、增進愛國力量的凝聚力及戰鬥力，並加強愛國主義教育。
今早港區人大代表全體會議與會者亦包括中央港澳辦主任夏寶龍、中央港澳辦副主任周霁及中聯辦主任鄭雁雄等。