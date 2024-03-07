兩會｜港區人大稱丁薛祥指「唱衰香港」論站不住腳　抹黑23條的國家經濟增長不及中國 (12:05)

他稱丁薛祥又指，23條立法屬民心所向，盡快完成立法才能讓香港集中發展經濟，改善民生，人大代表應加強向社會解釋23條，包括23條有助保護國家核心利益、香港長治久安和長遠發展，同時要駁斥錯誤論調，並期望香港把握機會實現經濟發展，亦要大力拓展國際交往，不斷深化與不同國家地區的交往合作，形容香港屬重要窗口、樞紐、通道，要提高香港的國際影響力，以及積極融入國家發展大局。

被問到丁薛祥有否預期何時完成23條立法，馬逢國引述丁指23條立法具必須性和急迫性，希望有空間發展經濟，而非再糾纏於此。港區人大代表陳勇亦指丁薛祥對23條立法有「生動比喻」，指國家目前經濟增長約5%，質疑一些未有達到此經濟指標國家抹黑23條的說法「好明顯企唔住腳」。他又指，丁薛祥不止一次點名稱讚特首李家超，相信在李家超的帶領下，香港可完成23條立法。

馬逢國亦引述丁薛祥指，過去一年香港發展「破難而進」，鞏固由亂到治的趨勢，並穩步邁向由治及興，民生改善成效明顯，應保持和發揮香港獨特地位和優勢，鞏固提升國際金融、貿易和航運中心的傳統優勢，並維護自由開放的營商環境、保持普通法制度，同時推動創新科技，文化藝術，專業服務等新興產業，亦要融入國家發展大局，積極投身粵港澳大灣區建設、一帶一路發展等國家重大戰略。

馬逢國稱丁薛祥向港區人大提出數點希望，包括在港宣講和落實兩會精神、支持特首依法施政、增進愛國力量的凝聚力及戰鬥力，並加強愛國主義教育。

今早港區人大代表全體會議與會者亦包括中央港澳辦主任夏寶龍、中央港澳辦副主任周霁及中聯辦主任鄭雁雄等。