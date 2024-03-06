23條立法｜彭博曾指香港欲禁Telegram及Signal　政府否認並譴責 (18:53)

政府指，彭博今日一度以「HK says Telegram should be prohibited in Article 23 proposal」及「HK says Signal should be prohibited in Article 23 proposal」作標題報道，批評彭博錯誤報道特區政府會立法禁止有關平台在港運作，繼而令人對23條立法產生誤解和恐慌。政府表示強烈不滿和譴責。

政府又指，相關立法會文件附件所載的屬於公眾諮詢中接收到的書面意見摘要，附件內容有75頁，但有關報道只片面挑出當中的三項所收集的意見，並配以斷章取義的標題，企圖誤導國際社會和特區市民，以為特區政府將會採納有關意見，「意圖實在令人懷疑」。

政府於新聞稿中形容彭博相關報道為「假新聞」，指已影響彭博的可信性及公信力，要求彭博須確保往後23條立法的報道公正、持平。