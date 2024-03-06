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網傳跨境生遭內地海關撕走「九段線」地圖　教育局：盡快通知出版社更新地圖 (18:15)

網上傳聞指，有中二跨境生過關時遭內地海關要求撕走中史書內的「九段線」及「釣魚島」地圖。該教科書為現代教育研究社出版的《現代智趣中國歷史(第二冊)》，教科書的特約顧問趙雨樂表示，該書已通過教育局評審，由熟悉中國歷史的人撰寫、經專家審批及多位顧問把關，「唔得晨早就唔得，不會擺一個咁長時間進行教學」，認為需釐清事件來龍去脈。本報亦正向現代教育研究社查詢。

教育局指，獲悉事件後已即時與相關學校聯絡，了解事件並提供適切支援，又指出版社須按相關科目的課程指引及課本編纂指引編寫教科書，在送審前後及編印課本過程中必須反覆校對課本內容，有責任盡快更正或澄清，又指課本在數年前出版，當中的地圖資料未能完全配合國家對教學地圖的最新要求，教育局會盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版的課本。

趙雨樂今（6日）於商台《在晴朗的一天出發》指，教科書A4大小版面難以顯示地圖所有細節，標示香港和其地中國省份後只剩「窄窄地方」，惟南海水道複雜且有不同島嶼，反問「是否要鉅細無遺，每一個地方都顯示？」。至於「釣魚台」寫法，趙稱這是多數人的習慣稱呼，甚至可追溯至明代，「明代都不是叫釣魚島、釣魚台，明代叫釣魚嶼添」。他稱作為教科書顧問只關注如何令學生簡單掌握所需知識，而相關地圖就如同概念圖，令學生大致明白即可，若仔細列明所有島嶼反而令學生感到混亂。

對於有意見指教科書應跟隨中國官方說法設「十段線」，趙雨樂就稱尊重說法，因內地有很多專家協助制訂地圖，具專業性，認為中港兩地需有共識，若跟隨中國官方顯示地圖亦無不妥，「最緊要唔好太煩」，以免令學生辛苦。

至於中國海關撕走跨境生中史教科書做法，他稱海關抽查宣傳「港獨」等嚴重違法的刊物屬合理，但今次只屬普通教科書，「你特別抽到嗰本書，又要特別抽到嗰一頁」令他感到疑惑，認為需釐清事件來龍去脈。

相關字詞﹕編輯推介 趙雨樂

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